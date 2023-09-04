HaberlerGaleriMEB 2023 - 2024 takvimini paylaştı! Tarih netleşti, Anaokulu, ortaokul, lise öğrencileri dikkat! 1,2,3,4,5 ve 9. sınıflar...
MEB 2023 - 2024 takvimini paylaştı! Tarih netleşti, Anaokulu, ortaokul, lise öğrencileri dikkat! 1,2,3,4,5 ve 9. sınıflar...
2023-2024 eğitim ve öğretim yılı için geri sayım başladı. Yaz tatilinin sona ermesine sayılı günler kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimi doğrultusunda, okullar Eylül ayında kapılarını açacak ve öğrenciler yeni döneme başlayacaklar. Özellikle 1. sınıf öğrencileri ve anaokulu öğrencileri için okula uyum haftası özel olarak planlandı. İlk ara tatil ise Kasım ayında gerçekleşecek. İşte, MEB 2023 - 2024 takvimi...