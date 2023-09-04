MEB 2023 - 2024 takvimini paylaştı! Tarih netleşti, Anaokulu, ortaokul, lise öğrencileri dikkat! 1,2,3,4,5 ve 9. sınıflar...

"Okullar ne zaman açılacak? Uyum haftası başladı mı, ne zaman?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılına dair heyecan artıyor. Yaz tatilinin sonuna yaklaşırken, binlerce öğrenci yeni okul dönemine hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası normal takvime göre 1 hafta erken başlayacak. Yeni dönemde öğrenciler, eğitim ve öğretim heyecanıyla sınıflarına dönecekler. İşte eğitim takvimi!