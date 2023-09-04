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Haberler Galeri MEB 2023 - 2024 takvimini paylaştı! Tarih netleşti, Anaokulu, ortaokul, lise öğrencileri dikkat! 1,2,3,4,5 ve 9. sınıflar...

MEB 2023 - 2024 takvimini paylaştı! Tarih netleşti, Anaokulu, ortaokul, lise öğrencileri dikkat! 1,2,3,4,5 ve 9. sınıflar...

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı için geri sayım başladı. Yaz tatilinin sona ermesine sayılı günler kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimi doğrultusunda, okullar Eylül ayında kapılarını açacak ve öğrenciler yeni döneme başlayacaklar. Özellikle 1. sınıf öğrencileri ve anaokulu öğrencileri için okula uyum haftası özel olarak planlandı. İlk ara tatil ise Kasım ayında gerçekleşecek. İşte, MEB 2023 - 2024 takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.09.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023 09:34
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MEB 2023 - 2024 takvimini paylaştı! Tarih netleşti, Anaokulu, ortaokul, lise öğrencileri dikkat! 1,2,3,4,5 ve 9. sınıflar...

"Okullar ne zaman açılacak? Uyum haftası başladı mı, ne zaman?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılına dair heyecan artıyor. Yaz tatilinin sonuna yaklaşırken, binlerce öğrenci yeni okul dönemine hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası normal takvime göre 1 hafta erken başlayacak. Yeni dönemde öğrenciler, eğitim ve öğretim heyecanıyla sınıflarına dönecekler. İşte eğitim takvimi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB 2023 - 2024 takvimini paylaştı! Tarih netleşti, Anaokulu, ortaokul, lise öğrencileri dikkat! 1,2,3,4,5 ve 9. sınıflar...

2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

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MEB 2023 - 2024 takvimini paylaştı! Tarih netleşti, Anaokulu, ortaokul, lise öğrencileri dikkat! 1,2,3,4,5 ve 9. sınıflar...

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 11 Eylül 2023 Pazartesi günü ders başı yapacak.

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MEB 2023 - 2024 takvimini paylaştı! Tarih netleşti, Anaokulu, ortaokul, lise öğrencileri dikkat! 1,2,3,4,5 ve 9. sınıflar...

2023-2024 ARA TATİL TARİHLERİ

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

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MEB 2023 - 2024 takvimini paylaştı! Tarih netleşti, Anaokulu, ortaokul, lise öğrencileri dikkat! 1,2,3,4,5 ve 9. sınıflar...

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.