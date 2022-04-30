Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde bayram trafiği başladı! 'Kilit kavşakta' yine aynı görüntü

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, otoyolun Ankara istikametinde akıcı yoğunluğa neden oluyor. Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor. Öte yandan ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı öncesi tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu gece yarısına kadar sürdü. Kara yolunda oluşan trafik, "dron" ile havadan görüntülendi.