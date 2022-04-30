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Haberler Galeri Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde bayram trafiği başladı! 'Kilit kavşakta' yine aynı görüntü

Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde bayram trafiği başladı! 'Kilit kavşakta' yine aynı görüntü

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, otoyolun Ankara istikametinde akıcı yoğunluğa neden oluyor. Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor. Öte yandan ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı öncesi tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu gece yarısına kadar sürdü. Kara yolunda oluşan trafik, "dron" ile havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 30.04.2022 10:07 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 10:52
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Anadolu Otoyolu’nun Bolu ve Düzce kesiminde bayram trafiği başladı! ’Kilit kavşakta’ yine aynı görüntü

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

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Anadolu Otoyolu’nun Bolu ve Düzce kesiminde bayram trafiği başladı! ’Kilit kavşakta’ yine aynı görüntü

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücüler, yola çıkmaya başladı.

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Anadolu Otoyolu’nun Bolu ve Düzce kesiminde bayram trafiği başladı! ’Kilit kavşakta’ yine aynı görüntü

Sürücülerin gidecekleri yerlere hareketiyle özellikle otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı, Yumrukaya, Köroğlu park alanı ve Gerede Karadeniz bağlantı kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Bölgede trafik akışı, zaman zaman durma noktasına geliyor.

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Anadolu Otoyolu’nun Bolu ve Düzce kesiminde bayram trafiği başladı! ’Kilit kavşakta’ yine aynı görüntü

Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

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Anadolu Otoyolu’nun Bolu ve Düzce kesiminde bayram trafiği başladı! ’Kilit kavşakta’ yine aynı görüntü

Öte yandan D-100 kara yolunun Abant Kavşağı ile Bolu Dağı kesiminde de akıcı yoğunluk gözlemleniyor.