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Haberler Galeri Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme hangi tarihte? AÖF sınavları...

Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme hangi tarihte? AÖF sınavları...

AÖF kayıt yenileme için geri sayım başladı. 2020-2021 eğitim öğretim dönemine sayılı günler kala açıköğretim kayıtlarının hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvim ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme hangi tarihte? AÖF sınavları ne zaman? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 17.09.2020 12:43 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 12:46
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Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme hangi tarihte? AÖF sınavları...

Eğitimde yeni dönem başlıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sürdürülecek yeni eğitim öğretim dönemi için hazırlıklar devam ederken, eğitimini açıköğretim üzerinden sürdüren öğrenciler de kayıtların hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyordu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 2020-2021 akademik takvim açıklandı. Peki, açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme hangi tarihte? AÖF sınavları ne zaman? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme hangi tarihte? AÖF sınavları...

AÖF AKADEMİK TAKVİM (2020-2021)

AÖF'ün 2020-2021 akademik takvimi şu şekilde:

YKS yeni kayıt: 31 Ağustos - 10 Eylül 2020 (TAMAMLANDI)

Dikey Geçiş: 28 Eylül 2020

Ek Yerleştirme: 01 Ekim 2020

Yatay Geçiş: 14 - 17 Eylül 2020

Yatay Geçiş Ders Ekleme: 12 - 15 Ekim 2020

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Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme hangi tarihte? AÖF sınavları...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLIYOR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 5 - 15 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme hangi tarihte? AÖF sınavları...

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 - 25 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme hangi tarihte? AÖF sınavları...

2021 AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

2020-2021 AÖF yaz okulu kayıtları 28 Haziran - 01 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılabilecek.