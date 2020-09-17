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Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme hangi tarihte? AÖF sınavları...
AÖF kayıt yenileme için geri sayım başladı. 2020-2021 eğitim öğretim dönemine sayılı günler kala açıköğretim kayıtlarının hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvim ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme hangi tarihte? AÖF sınavları ne zaman? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 17.09.2020 12:43 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 12:46
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