Eğitimde yeni dönem başlıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sürdürülecek yeni eğitim öğretim dönemi için hazırlıklar devam ederken, eğitimini açıköğretim üzerinden sürdüren öğrenciler de kayıtların hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyordu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 2020-2021 akademik takvim açıklandı. Peki, açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme hangi tarihte? AÖF sınavları ne zaman? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...