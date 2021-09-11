MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları ne zaman? 2021 branş dağılımı ve başvuru şartları nelerdir?

3 Eylül'de gerçekleştirilen 20 bin öğretmen atamasının ardından 15 bin yeni öğretmen atama müjdesi geldi. Başkan Erdoğan'ın öğretmen atama müjdesinin ardından atama takvimi merak edilmeye başlandı. MEB tarafından başvuru sürecine ilişkin tüm detaylar açıklandı. 2021 Eylül dönemi öğretmen atama takvimine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları ne zaman? 2021 branş dağılımı ve başvuru şartları nelerdir? İşte haberin detayları...