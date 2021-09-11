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Haberler Galeri MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları ne zaman? 2021 branş dağılımı ve başvuru şartları nelerdir?

MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları ne zaman? 2021 branş dağılımı ve başvuru şartları nelerdir?

3 Eylül'de gerçekleştirilen 20 bin öğretmen atamasının ardından 15 bin yeni öğretmen atama müjdesi geldi. Başkan Erdoğan'ın öğretmen atama müjdesinin ardından atama takvimi merak edilmeye başlandı. MEB tarafından başvuru sürecine ilişkin tüm detaylar açıklandı. 2021 Eylül dönemi öğretmen atama takvimine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları ne zaman? 2021 branş dağılımı ve başvuru şartları nelerdir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.09.2021 11:33
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MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları ne zaman? 2021 branş dağılımı ve başvuru şartları nelerdir?

15 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları ne zaman? 2012 yılında 15 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için önemli rol oynayan öğretmenlik mesleğini icra etmek isteyen vatandaşlar, atama sürecini yakından takip ediyor. Peki, alımlar hangi kadrolara yapılacak? 15 bin öğretmen alımı branş dağılımı ve başvuru şartları nelerdir? Sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları ne zaman? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları ne zaman? 2021 branş dağılımı ve başvuru şartları nelerdir?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2020 ve 2021 KPSS puanları ile yapılacak başvurular 27 Eylül - 8 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak. Başvurular Milli Eğitim Bakanlığı'nın Personel Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

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MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları ne zaman? 2021 branş dağılımı ve başvuru şartları nelerdir?

SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

15 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvurularının tamamlanmasının ardından adaylar sözlü sınava katılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak.

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MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları ne zaman? 2021 branş dağılımı ve başvuru şartları nelerdir?

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınavlar 12-27 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları ne zaman? 2021 branş dağılımı ve başvuru şartları nelerdir?

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

12-27 Kassım tarihlerinde gerçekleştirilecek sözlü sınavın sonuçları 27 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 3-7 Ocak 2022 tarihlerinde alınacak. Sözlü sınav sonuçları itirazlarının sonuçları ise 14 Ocak 2022'de belli olacak.