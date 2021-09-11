Süreç başlıyor... VGM burs başvuruları ne zaman? 2021-2022 VGM burs ücreti ne kadar? İlkokul, ortaokul, lise, üniversite...

VGM burs başvuruları ne zaman? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitimin başlamasının ardından gözler burs başvurularına çevrildi. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik verilen burs için bekleyişte olan öğrenciler ve velileri, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman? 2021-2022 VGM burs ücreti ne kadar? İlkokul, ortaokul, lise, üniversite bursları kaç ay yatıyor? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 11.09.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 11.09.2021 10:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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