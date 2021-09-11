11 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Süreç başlıyor... VGM burs başvuruları ne zaman? 2021-2022 VGM burs ücreti ne kadar? İlkokul, ortaokul, lise, üniversite...

Süreç başlıyor... VGM burs başvuruları ne zaman? 2021-2022 VGM burs ücreti ne kadar? İlkokul, ortaokul, lise, üniversite...

VGM burs başvuruları ne zaman? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitimin başlamasının ardından gözler burs başvurularına çevrildi. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik verilen burs için bekleyişte olan öğrenciler ve velileri, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman? 2021-2022 VGM burs ücreti ne kadar? İlkokul, ortaokul, lise, üniversite bursları kaç ay yatıyor? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.09.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 11.09.2021 10:16
  • 1
  • 13
Süreç başlıyor... VGM burs başvuruları ne zaman? 2021-2022 VGM burs ücreti ne kadar? İlkokul, ortaokul, lise, üniversite...

VGM burs başvuruları ne zaman? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilerin maddi açıdan desteklenmeleri için başvuru aracılığıyla burs imkanı sağlanıyor. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik verilen burs için araştırmalar başladı. Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, 2021-2022 VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Süreç başlıyor... VGM burs başvuruları ne zaman? 2021-2022 VGM burs ücreti ne kadar? İlkokul, ortaokul, lise, üniversite...

2021 VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2021-2022 VGM burs başvurularının hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmasa da, VGM'nin resmi internet adresindeki burs sayfasının güncellendiği görülüyor. Bu kapsamda başvuru takviminin kısa sürede ilan edileceği tahminler arasında. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

  • 3
  • 13
Süreç başlıyor... VGM burs başvuruları ne zaman? 2021-2022 VGM burs ücreti ne kadar? İlkokul, ortaokul, lise, üniversite...

BURSLAR NE ZAMAN VERİLİYOR?

Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.

  • 4
  • 13
Süreç başlıyor... VGM burs başvuruları ne zaman? 2021-2022 VGM burs ücreti ne kadar? İlkokul, ortaokul, lise, üniversite...

VGM BURS MİKTARI NE KADAR?

2021-2022 VGM burs miktarı henüz belli olmadı. Ancak, bir önceki dönem yani 2020-2021 eğitim yılında burs miktarları şu şekildeydi;

Ortaöğrenim aylık: 75,00 TL,

Yükseköğrenim aylık: 300,00 TL,

  • 5
  • 13
Süreç başlıyor... VGM burs başvuruları ne zaman? 2021-2022 VGM burs ücreti ne kadar? İlkokul, ortaokul, lise, üniversite...

ÖĞRENCİLERE BURSLARI NASIL ÖDENİR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır.