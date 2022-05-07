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MAYIS KAPIDAN BAKTIRACAK! 41 il için kar alarmı! Meteoroloji son dakika duyurdu! Kar yağışı hangi illerde olacak?
Kar yağışı hangi illerde olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklaması ile Türkiye genelinde hava durumu raporu belli oldu. 41 il için kritik uyarıda bulunan Meteoroloji, bazı bölgelerde kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından yurt genelinde hava durumunun nasıl olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, kar yağışı ne zaman, hangi illerde olacak? İşte Meteoroloji güncel hava durumu...