07 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MAYIS KAPIDAN BAKTIRACAK! 41 il için kar alarmı! Meteoroloji son dakika duyurdu! Kar yağışı hangi illerde olacak?

MAYIS KAPIDAN BAKTIRACAK! 41 il için kar alarmı! Meteoroloji son dakika duyurdu! Kar yağışı hangi illerde olacak?

Kar yağışı hangi illerde olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklaması ile Türkiye genelinde hava durumu raporu belli oldu. 41 il için kritik uyarıda bulunan Meteoroloji, bazı bölgelerde kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından yurt genelinde hava durumunun nasıl olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, kar yağışı ne zaman, hangi illerde olacak? İşte Meteoroloji güncel hava durumu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 11:22
  • 1
  • 26
MAYIS KAPIDAN BAKTIRACAK! 41 il için kar alarmı! Meteoroloji son dakika duyurdu! Kar yağışı hangi illerde olacak?

Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 41 il için uyarı geldi. Bazı bölgelerde kar yağışının etkili olacağını duyuran Meteoroloji, kar yağışı görülecek bölgeleri duyurdu. Sıcak havalara hasret kalan vatandaşlar, bölge bölge hava durumu raporunu araştırmaya başladı. Peki, kar yağışı ne zaman, hangi illerde olacak? İşte Meteoroloji güncel hava durumu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 26
MAYIS KAPIDAN BAKTIRACAK! 41 il için kar alarmı! Meteoroloji son dakika duyurdu! Kar yağışı hangi illerde olacak?

SİVAS
Sivas'ta Mayıs ayının ilk haftalarında yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı görenleri şoke etti. Hava sıcaklıklarının bir anda sıfırın altına düşmesi ile 2 bin 10 rakımlı Geminbeli geçidi, bin 950 rakımlı Çamlıbel geçidi ve Koyulhisar ilçesinde bulunan bin 800 rakımlı Eğriçimen yaylası beyaza büründü.

Çamlıbel geçidinde kar yağışıyla birlikte etkili olan sis ise görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürürken sürücülere zor anlar yaşattı.

  • 3
  • 26
MAYIS KAPIDAN BAKTIRACAK! 41 il için kar alarmı! Meteoroloji son dakika duyurdu! Kar yağışı hangi illerde olacak?

ILGAZ DAĞI GEÇİDİ

Çankırı-Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı, etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Kar kalınlığının 4 santimetreye ulaştığı Ilgaz Dağı havadan görüntülendi. Ilgaz Dağı'nda kar yağışı dün sabahın erken saatlerine kadar devam etti.

  • 4
  • 26
MAYIS KAPIDAN BAKTIRACAK! 41 il için kar alarmı! Meteoroloji son dakika duyurdu! Kar yağışı hangi illerde olacak?

Kar yağışı ile birlikte bin 850 rakımlı Çankırı-Ilgaz sınırındaki Ilgaz Dağı geçidi beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı Ilgaz Dağı'nın zirvesine 5 santimetreye ulaştı. Bölgede etkili olan kar yağışı yerini karla karışık sağanak yağmura bıraktı. Beyaz örtü ile kaplanan Ilgaz Dağı havadan görüntülendi.

  • 5
  • 26
MAYIS KAPIDAN BAKTIRACAK! 41 il için kar alarmı! Meteoroloji son dakika duyurdu! Kar yağışı hangi illerde olacak?

BİTLİS

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "yeryüzü cenneti" olarak bilinen Nemrut Krater Gölü yolunda yürütülen çalışmalar kar engeline takıldı. Baharın gelmesiyle yolun açılmasını bekleyen ziyaretçiler, kar yağışından dolayı birkaç gün daha beklemek zorunda kaldı.