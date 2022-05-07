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Haberler Galeri dvprogram.state.gov: Green Card çekiliş sonuçları sorgulama: 2022 Green Card başvuru sonucu nereden öğrenilir?

dvprogram.state.gov: Green Card çekiliş sonuçları sorgulama: 2022 Green Card başvuru sonucu nereden öğrenilir?

Green Card sonuçları nereden öğrenilir? ABD'ye yerleşmeyi planlayan kişiler, başka bir deyişle green card (yeşil kart) sahibi olmak isteyenler, 6 Ekim - 9 Kasım 2021 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirdi. Green Card çekiliş sonuçlarının bugün açıklanacağı müjdelendikten sonra gözler sonuçlara çevrildi. Peki, 2022 Green Card başvuru sonucu nereden öğrenilir? dvprogram.state.gov ile Green Card çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2022 13:50 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 13:50
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dvprogram.state.gov: Green Card çekiliş sonuçları sorgulama: 2022 Green Card başvuru sonucu nereden öğrenilir?

Green Card çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? ABD'de kalıcı oturma izni sağlayan "Yeşil Kart" (Green Card) sahibi olabilmek için başvuru yapan vatandaşlar, heyecan içinde sonuçlarını araştırıyor. 2022 yılı Green Card başvuru sonuçlarının 7 Mayıs'ta yani bugün açıklanacağı duyurulmuştu. Peki, 2022 Green Card başvuru sonucu nereden öğrenilir? dvprogram.state.gov ile Green Card çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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dvprogram.state.gov: Green Card çekiliş sonuçları sorgulama: 2022 Green Card başvuru sonucu nereden öğrenilir?

GREEN CARD SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

6 Ekim-9 Kasım 2021 tarihleri arasında başvurusu alınan Green Card çekilişinin sonuçları 7 Mayıs 2022 tarihinde Türkiye saati ile 19:00'da açıklanacak.

GREEN CARD SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (TIKLA-ÖĞREN)

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dvprogram.state.gov: Green Card çekiliş sonuçları sorgulama: 2022 Green Card başvuru sonucu nereden öğrenilir?

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

Amerikan hükümeti her yıl Green Card çekilişine katılım için uygun ülkeler listesi açıklıyor. Türkiye, şimdilik uygun ülkeler arasında yer alıyor.

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dvprogram.state.gov: Green Card çekiliş sonuçları sorgulama: 2022 Green Card başvuru sonucu nereden öğrenilir?

Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.

Başvurmak için 18 yaşın üstünde olma şartı aranıyor.

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dvprogram.state.gov: Green Card çekiliş sonuçları sorgulama: 2022 Green Card başvuru sonucu nereden öğrenilir?

Başvuruların mutlaka resmi web sayfası üzerinden yapılması gerekiyor. Posta veya elden başvuru kesinlikle kabul edilmiyor.

Başvuru için istenilen fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmalı. Fotoğraf yüzünden pek çok aday elenebiliyor.