HaberlerGaleridvprogram.state.gov: Green Card çekiliş sonuçları sorgulama: 2022 Green Card başvuru sonucu nereden öğrenilir?
dvprogram.state.gov: Green Card çekiliş sonuçları sorgulama: 2022 Green Card başvuru sonucu nereden öğrenilir?
Green Card sonuçları nereden öğrenilir? ABD'ye yerleşmeyi planlayan kişiler, başka bir deyişle green card (yeşil kart) sahibi olmak isteyenler, 6 Ekim - 9 Kasım 2021 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirdi. Green Card çekiliş sonuçlarının bugün açıklanacağı müjdelendikten sonra gözler sonuçlara çevrildi. Peki, 2022 Green Card başvuru sonucu nereden öğrenilir? dvprogram.state.gov ile Green Card çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...