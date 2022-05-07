Türkiye sınırlarını nasıl koruyor? İşte 11 yılı kapsayan raporun detayları

Türk Silahlı Kuvvetleri 6 bölgeyi terörden arındırarak istikrarı sağladı. Atılan adımlarla göç engellendi. Bölgede 2.6 milyon Suriyeli ameliyat edildi, 97 milyon kez sağlık hizmeti verildi. 11 yıllık bir süreci kapsayan dönem, devletin güvenlik birimleri ve organları tarafından rapor haline getirilerek bütün çıplaklığıyla ortaya serildi.

Giriş Tarihi: 07.05.2022 07:20 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 07:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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