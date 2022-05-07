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Türkiye sınırlarını nasıl koruyor? İşte 11 yılı kapsayan raporun detayları

Türk Silahlı Kuvvetleri 6 bölgeyi terörden arındırarak istikrarı sağladı. Atılan adımlarla göç engellendi. Bölgede 2.6 milyon Suriyeli ameliyat edildi, 97 milyon kez sağlık hizmeti verildi. 11 yıllık bir süreci kapsayan dönem, devletin güvenlik birimleri ve organları tarafından rapor haline getirilerek bütün çıplaklığıyla ortaya serildi.

Giriş Tarihi: 07.05.2022 07:20 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 07:20
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Türkiye sınırlarını nasıl koruyor? İşte 11 yılı kapsayan raporun detayları

Suriye'deki iç savaşın başından bugüne kadar diplomatik ve insani adımlar atan Türkiye, diğer yandan da iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan milyonlarca savaş mağdurlarına kucak açtı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye sınırlarını nasıl koruyor? İşte 11 yılı kapsayan raporun detayları

11 yıllık bir süreci kapsayan dönem, devletin güvenlik birimleri ve organları tarafından rapor haline getirilerek bütün çıplaklığıyla ortaya serildi.

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Türkiye sınırlarını nasıl koruyor? İşte 11 yılı kapsayan raporun detayları

18 sayfalık raporda, sivillerin tahliyesinden diplomatik gelişmelere, hayatını kaybeden insanlardan ülkemize göç etmek zorunda kalan milyonlarca Suriyelinin durumuna kadar birçok konuda atılan adımlar bir bir anlatıldı.

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Türkiye sınırlarını nasıl koruyor? İşte 11 yılı kapsayan raporun detayları
Raporda Türkiye'nin sınırında istikrar ve güvenliğin sağlanması için yapılan operasyonlar belirtilirken AB ülkelerinin vaatlerini yerine getirmemesine kadar birçok konuya yer verildi.
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Türkiye sınırlarını nasıl koruyor? İşte 11 yılı kapsayan raporun detayları

İşte Mart 2011'de başlayan Suriye iç savaşında Türkiye'nin savaşın bitmesi için attığı adımlar şöyle: