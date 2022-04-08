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Haberler Galeri Ekşi Sözlük'te korkunç algı operasyonları! AK Parti'yi övmek CHP'yi eleştirmek yasak! Tek tek ifşa oldu

Ekşi Sözlük'te korkunç algı operasyonları! AK Parti'yi övmek CHP'yi eleştirmek yasak! Tek tek ifşa oldu

Her zaman basın ve fikir özgürlüğünü savunduğunu iddia eden CHP'nin troll ordusunun da yer aldığı Ekşi Sözlük'te sosyal medya üzerinden yapılan algı operasyonları tek tek ifşa edildi. Ekşi Sözlük'te CHP karşıtı tüm sesler susturulurken, hükümet aleyhine yapılan her yorum ön plana çıkartıldı. Milyonlarca gencin kullandığı Ekşi Sözlük'te yapılan bu uygulama deşifre olurken, hükümeti öven paylaşımların 2-3 dakika içinde yok edildiği görüldü. İşte yapılan operasyonun belgeleri...

Giriş Tarihi: 08.04.2022 01:42 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 01:44
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Ekşi Sözlük'te korkunç operasyonlar! Tek tek ifşa oldu
Ekşi Sözlük’te korkunç operasyonlar! Tek tek ifşa oldu

Her zaman fikir özgürlüğünü savunduğunu iddia eden CHP'nin troll ordusunun da bulunduğu Ekşi Sözlük'te yer alan inanılmaz sansürler tek tek ifşa oldu. İşte o örneklerden bazıları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ekşi Sözlük'te korkunç operasyonlar! Tek tek ifşa oldu
Ekşi Sözlük’te korkunç operasyonlar! Tek tek ifşa oldu

İki gün önce Ekşi Sözlük muhafazakar fikirleri savunan neredeyse bütün yazarlara iki aylık bir ceza verdi.

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Ekşi Sözlük'te korkunç operasyonlar! Tek tek ifşa oldu
Ekşi Sözlük’te korkunç operasyonlar! Tek tek ifşa oldu

Sözlükte yıllardır uygulanmayan kuralları yalnızca AK Parti'li yazarlara aniden uygulayarak Chp karşıtı fikirlerin tamamen susturulmasını sağladı.

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Ekşi Sözlük'te korkunç operasyonlar! Tek tek ifşa oldu
Ekşi Sözlük’te korkunç operasyonlar! Tek tek ifşa oldu

İşte o örnekler...

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Ekşi Sözlük'te korkunç operasyonlar! Tek tek ifşa oldu
Ekşi Sözlük’te korkunç operasyonlar! Tek tek ifşa oldu

İşte o örnekler...