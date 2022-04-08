Ekşi Sözlük'te korkunç algı operasyonları! AK Parti'yi övmek CHP'yi eleştirmek yasak! Tek tek ifşa oldu

Her zaman basın ve fikir özgürlüğünü savunduğunu iddia eden CHP'nin troll ordusunun da yer aldığı Ekşi Sözlük'te sosyal medya üzerinden yapılan algı operasyonları tek tek ifşa edildi. Ekşi Sözlük'te CHP karşıtı tüm sesler susturulurken, hükümet aleyhine yapılan her yorum ön plana çıkartıldı. Milyonlarca gencin kullandığı Ekşi Sözlük'te yapılan bu uygulama deşifre olurken, hükümeti öven paylaşımların 2-3 dakika içinde yok edildiği görüldü. İşte yapılan operasyonun belgeleri...