Hasta çocuklara 23 Nisan sürprizi! Hastane camına tırmanıp çocuklara hediye verdiler

Kurum olarak sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini vurgulayan Uludağ Elektrik Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı ise bunu bir görev olarak addettiklerini söyledi. Mağara Araştırmaları Topluluğu ile bir tırmanış gerçekleştirildiğini aktaran Genel Müdür Danacı; "23 Nisan'ı kutlayamayıp, hastanede tedavi gören çocuklarımızın hem yüzlerini güldürelim hem de güzel bir hediye verelim istedik. Öğrenciler de sağ olsun bu işe katıldı. Hep birlikte çok güzel bir etkinliğe imza attık" şeklinde konuştu.