Hasta çocuklara 23 Nisan sürprizi! Hastane camına tırmanıp çocuklara hediye verdiler
Hastanede kalan çocuklara 23 Nisan sürprizi üniversite öğrencilerinden geldi. Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerince kurulan 'Mağaracılık topluluğu öğrencileri' Uludağ Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Kliniğine tırmanarak camdan çocuklara 23 Nisan hediyeleri verdi.
Giriş Tarihi: 21.04.2022
15:11
Bursa Uludağ Üniversitesi'ne olan ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hastanede geçirecek çocuklara Bursa Uludağ Üniversitesi ile UEDAŞ tarafından sürpriz yapıldı.
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HALATLARLA TIRMANDILAR
Uludağ Üniversitesi Mağaracılık Topluluğu Öğrencileri' süper kahraman kostümleri giyerek halatlarla hastanenin 4. katına tırmandı.
Tedavi gören çocuklara hastanenin camından hediyeler verdi. Süper kahramanların camdan kendisine hediye verdiğini gören çocuklar büyük mutluluk yaşadı.
CAMDAN GELEN MUTLULUK
Etkinlikte konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz,
"Bildiğiniz gibi Üniversitelerin önemli görevlerinden birisi de topluma hizmettir. Her türlü sivil toplum örgütleriyle işbirliği içindeyiz. Uludağ Elektrik ile 23 Nisan'ı hastanede geçirmek zorunda kalan yavrularımızı sevindirmek, bayram sevincini onlarla paylaşmak adına üniversitemizin Mağara Araştırmaları Topluluğu ortak bir projeye imza attı. Hastane binasına halatlarla tırmanarak çocuklara camdan hediye verdiler" dedi.
Kurum olarak sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini vurgulayan Uludağ Elektrik Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı ise bunu bir görev olarak addettiklerini söyledi. Mağara Araştırmaları Topluluğu ile bir tırmanış gerçekleştirildiğini aktaran Genel Müdür Danacı;
"23 Nisan'ı kutlayamayıp, hastanede tedavi gören çocuklarımızın hem yüzlerini güldürelim hem de güzel bir hediye verelim istedik. Öğrenciler de sağ olsun bu işe katıldı. Hep birlikte çok güzel bir etkinliğe imza attık" şeklinde konuştu.