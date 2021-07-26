26 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Mavi Vatan ona emanet! TCG Bayraktar ilk kez görüntülendi

Mavi Vatan ona emanet! TCG Bayraktar ilk kez görüntülendi

Sınıfında dünyanın en büyüğü olan, yerli ve milli tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar gemisinin içi ilk kez Demirören Haber Ajansı tarafından görüntülendi. Mavi Vatan'ın savunucularından biri olan, 20 tank taşıyabilen, 4 LCVP çıkarma aracına sahip ve helikopter harekatı yapabilen TCG Bayraktar 2017'de yüzde 71 yerli sanayi desteğiyle üretildi. Gemi sınıfında dünyanın en büyüğü olurken, gerektiğinde ameliyathane ve yoğun bakım ünitesine dönüşebilen reviri, insani yardım ve afet durumlarında göreve hazır konumda. Nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılar için tam personel korumasına sahip geminin boyu 139, eni 19,60 metre.

Giriş Tarihi: 26.07.2021 12:09 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 12:35
  • 1
  • 38
Mavi Vatan ona emanet! TCG Bayraktar ilk kez görüntülendi

İNSANİ YARDIM
TCG Bayraktar, 560 personel ile ikmal yapmadan 30 gün denizde kalabiliyor, 7 bin 500 bin deniz milinden fazla yol alabiliyor. Geniş muhabere ve elektronik imkanlarıyla komuta kontrol, harekat, lojistik görev fonksiyonları bulunan gemi ihtiyaç halinde doğal afetlerde insani yardım ulaştırmada da kullanılabiliyor. Gemi ayrıca 2 metreye kadar sığ suya kapak atarak çıkarma yapabiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 38
Mavi Vatan ona emanet! TCG Bayraktar ilk kez görüntülendi

AMELİYATHANEYE DÖNÜŞEBİLEN REVİR
Gemide bulunan revir gerektiğinde ameliyathane ve yoğun bakım ünitesine dönüştürebiliyor. Gemi bu özelliğiyle hem yaralanan Mehmetçiğe hizmet edebiliyor, hem de afet durumda yardım sağlayabiliyor.

  • 3
  • 38
Mavi Vatan ona emanet! TCG Bayraktar ilk kez görüntülendi

AKSİYON FİLMLERİNİ ARATMAYAN YANGIN TATBİKATI
Gemide 21 kişilik astsubay ve erbaşlardan yangın müdahale ekibi de bulunuyor. Sık sık yangın tatbikatı yapan ekibin bu çalışması aksiyon filmlerini aratmıyor.

  • 4
  • 38
Mavi Vatan ona emanet! TCG Bayraktar ilk kez görüntülendi

Ekip dumanlar içinde önce yangına ilk müdahaleyi yapıyor. Ardından gerçek bir olay gibi gemideki elektrik kesiliyor ve müdahale acil durum ışığında dumanlar içinde sürdürülüyor. Yangının söndürülmesi ile de tatbikat tamamlanıyor.

  • 5
  • 38
Mavi Vatan ona emanet! TCG Bayraktar ilk kez görüntülendi

Hiç ikmal yapmadan 30 gün aralıksız 560 personel ile sefer yapabilme kabiliyetine sahip geminin mutfağı da çok büyük durumda. Gemide 560 personel için görevliler yemek hazırlıyor.