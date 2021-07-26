KPSS sınav giriş yerleri sorgulama: 2021 Lisans KPSS sınav giriş belgesi nereden, nasıl görüntülenir? ÖSYM açıkladı!

KPSS sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir? Sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS, 2021 yılında lisans düzeyinde gerçekleştirilecek. Sınava başvuru yapan adaylar heyecan içinde sınava girecekleri yerleri araştırıyor. Peki, ÖSYM ile KPSS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2021 Lisans KPSS sınav giriş belgesi nereden, nasıl görüntülenir? İşte haberin detayları...