26 Temmuz 2021, Pazartesi
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KPSS sınav giriş yerleri sorgulama: 2021 Lisans KPSS sınav giriş belgesi nereden, nasıl görüntülenir? ÖSYM açıkladı!
KPSS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? Lisans mezunlarının başvurduğu 2021-KPSS Lisans sınavının giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, sınav için geri sayım başlarken, adaylar sınava girecekleri yer bilgisini araştırmaya başladı. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ÖSYM ile KPSS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2021 Lisans KPSS sınav giriş belgesi nereden, nasıl görüntülenir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 26.07.2021 10:28
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