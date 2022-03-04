Hafta sonu hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? Meteoroloji’den İstanbul için önemli uyarı! Yüzlerce köye ulaşılamıyor

Yağışların Rize, Artvin, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.