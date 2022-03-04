04 Mart 2022, Cuma
Hafta sonu hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? Meteoroloji'den İstanbul için önemli uyarı! Yüzlerce köye ulaşılamıyor
İstanbul ve Ankara için kar yağışı bekleyene milyonlarca vatandaşa Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden cevap geldi. Hafta sonu tatil planı yapanlar için yurdun büyük bir bölümünde yağmurlu hava beklenmesi nedeniyle önemli uyarılar yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden "hafta sonu hava nasıl olacak?" ve "kar yağacak mı? sorularına cevap.
Giriş Tarihi: 04.03.2022 17:17 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022 17:21
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