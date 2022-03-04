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Hafta sonu hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? Meteoroloji'den İstanbul için önemli uyarı! Yüzlerce köye ulaşılamıyor

İstanbul ve Ankara için kar yağışı bekleyene milyonlarca vatandaşa Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden cevap geldi. Hafta sonu tatil planı yapanlar için yurdun büyük bir bölümünde yağmurlu hava beklenmesi nedeniyle önemli uyarılar yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden "hafta sonu hava nasıl olacak?" ve "kar yağacak mı? sorularına cevap.

Giriş Tarihi: 04.03.2022 17:17 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022 17:21
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Hafta sonu hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? Meteoroloji’den İstanbul için önemli uyarı! Yüzlerce köye ulaşılamıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara'ya önemli uyarılarda bulundu. 2 günlük tatil planı yapanların "Hafta sonu hava nasıl olacak?" sorusu cevap buldu. Peki hangi illere kar yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. İşte Meteoroloji'nin hava durumu tahminleri...

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Hafta sonu hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? Meteoroloji’den İstanbul için önemli uyarı! Yüzlerce köye ulaşılamıyor

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA KAR VAR

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya dışında), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne, Çanakkale ve Denizli çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Hafta sonu hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? Meteoroloji’den İstanbul için önemli uyarı! Yüzlerce köye ulaşılamıyor

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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Hafta sonu hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? Meteoroloji’den İstanbul için önemli uyarı! Yüzlerce köye ulaşılamıyor

Yağışların Rize, Artvin, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

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Hafta sonu hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? Meteoroloji’den İstanbul için önemli uyarı! Yüzlerce köye ulaşılamıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.