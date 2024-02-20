20 Şubat 2024, Salı
Erzincan'daki maden faciasında sanıkların ifadesi ortaya çıktı! Facia önlenebilir miydi?
Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat tarihinde meydana gelen toprak kaymasının ardından yaşanan facia sonrası tutuklanan şirket çalışanlarının ifadeleri ortaya çıktı. Şirketin Kanadalı çalışanı, çatlakları aynı gün Amerika'ya ilettiğini söyledi ve "Amerika'daki merkeze bu durumu saat 11.00'de bildirdim. Saat farkından dolayı gece 02.00 olması nedeniyle tarafıma herhangi bir dönüş yapılmadı." dedi.
Giriş Tarihi: 20.02.2024 10:12
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