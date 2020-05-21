HaberlerGaleriDiyanet son dakika: Bayram namazı kılınacak mı? Duha namazı nasıl kılınır? Kuşluk namazı vakti ne zaman, kaç rekat?
Diyanet son dakika: Bayram namazı kılınacak mı? Duha namazı nasıl kılınır? Kuşluk namazı vakti ne zaman, kaç rekat?
Son dakika... Bayram namazı kılınacak mı? Duha namazı nasıl kılınır? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bayram namazı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, bayram namazının kılınıp kılınmayacağı merak ediliyordu. Bilindiği üzere koronavirüs salgını nedeniyle camilerde cemaatle namaza ara verilmişti. Peki, bayram namazı kılınacak mı? Duha namazı nasıl kılınır? Kuşluk namazı vakti ne zaman, kaç rekat? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 21.05.2020 12:07Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 12:58