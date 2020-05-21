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Haberler Galeri Diyanet son dakika: Bayram namazı kılınacak mı? Duha namazı nasıl kılınır? Kuşluk namazı vakti ne zaman, kaç rekat?

Diyanet son dakika: Bayram namazı kılınacak mı? Duha namazı nasıl kılınır? Kuşluk namazı vakti ne zaman, kaç rekat?

Son dakika... Bayram namazı kılınacak mı? Duha namazı nasıl kılınır? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bayram namazı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, bayram namazının kılınıp kılınmayacağı merak ediliyordu. Bilindiği üzere koronavirüs salgını nedeniyle camilerde cemaatle namaza ara verilmişti. Peki, bayram namazı kılınacak mı? Duha namazı nasıl kılınır? Kuşluk namazı vakti ne zaman, kaç rekat? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 21.05.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 12:58
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Diyanet son dakika: Bayram namazı kılınacak mı? Duha namazı nasıl kılınır? Kuşluk namazı vakti ne zaman, kaç rekat?

Son dakika... Bayram namazı kılınacak mı? Duha namazı nasıl kılınır? Ramazan Bayramı, bu yıl 24-25-26 Mayıs'ta idrak edilecek. Bayrama kısa süre kala en çok merak edilenlerden biri de bayram namazının kılınıp kılınmayacağı oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, merak edilen sorular yanıt buldu. Diyanet'in bayram namazı açıklamalarının ardından "Duha namazı kılınışı" gündeme geldi. Peki, bayram namazı kılınacak mı? Duha namazı nasıl kılınır? Kuşluk namazı vakti ne zaman, kaç rekat? İşte cevaplar...

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Diyanet son dakika: Bayram namazı kılınacak mı? Duha namazı nasıl kılınır? Kuşluk namazı vakti ne zaman, kaç rekat?

BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, "Bu yıl maalesef milletçe büyük mücadele verdiğimiz Kovid-19 salgını sebebiyle camilerimizde bayram namazı kılınamayacaktır. Her ilin bayram namazı saatinde minarelerden tekbirler getirmek suretiyle bayram coşkusunun yaşanması sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Diyanet son dakika: Bayram namazı kılınacak mı? Duha namazı nasıl kılınır? Kuşluk namazı vakti ne zaman, kaç rekat?

DİYANET'TEN DUHA NAMAZI AÇIKLAMASI

Açıklamada ayrıca, "Yukarıda açıklandığı gibi dileyen kardeşlerimiz bayram namazı niyetiyle, dileyenler de duha/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle namaz kılabileceklerdir" denildi.

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Diyanet son dakika: Bayram namazı kılınacak mı? Duha namazı nasıl kılınır? Kuşluk namazı vakti ne zaman, kaç rekat?

DUHA (KUŞLUK) NAMAZI NEDİR?

Peygamber Efendimiz (SAV)'in ümmetine nafile namaz olarak önerdiği kuşluk namazı Arapça'daki diğer adıyla 'Duha namazı' olarak bilinmektedir. Kuran-ı Kerim'de direkt olarak Duha namazı şeklinde geçmeyen ancak bazı hadis-i şeriflere konu olduğunu gördüğümüz namazın fazileti rekat sayısına göre artmaktadır.

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Diyanet son dakika: Bayram namazı kılınacak mı? Duha namazı nasıl kılınır? Kuşluk namazı vakti ne zaman, kaç rekat?

Öyle ki bu Peygamber Efendimiz (SAV), "Kim iki rekât duhâ namazı kılarsa o kimse gafil kimselerden olmaz. Kim duhâ namazını dört rekât kılarsa Allah`a ibadet eden kimselerden olur. Kim bu namazı altı rekât kılarsa o gün ona duhâ namazı olarak kâfi gelir. Kim yine bu namazı sekiz rekât kılarsa, Allah o kimseyi kendisine itaat eden kimselerden kabul eder. Ve kim ki bu duhâ namazını oniki rekât kılarsa Allah ona Cennet`te bir köşk yapar." (et-Tahtavî, 321)