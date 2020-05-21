Diyanet son dakika: Bayram namazı kılınacak mı? Duha namazı nasıl kılınır? Kuşluk namazı vakti ne zaman, kaç rekat?

Öyle ki bu Peygamber Efendimiz (SAV), "Kim iki rekât duhâ namazı kılarsa o kimse gafil kimselerden olmaz. Kim duhâ namazını dört rekât kılarsa Allah`a ibadet eden kimselerden olur. Kim bu namazı altı rekât kılarsa o gün ona duhâ namazı olarak kâfi gelir. Kim yine bu namazı sekiz rekât kılarsa, Allah o kimseyi kendisine itaat eden kimselerden kabul eder. Ve kim ki bu duhâ namazını oniki rekât kılarsa Allah ona Cennet`te bir köşk yapar." (et-Tahtavî, 321)