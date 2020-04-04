Maske takma zorunluluğu var mı? Sokağa çıkarken, markete, pazara giderken maske takmak şart mı? Cezası nedir? Son dakika haberi... Maske takma zorunluluğu var mı? Sokağa çıkarken, markete ve pazara giderken maske takmak şart mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. 65 yaş üstü vatandaşların ardından 1 Ocak 2000'den sonra doğanlar için de sokağa çıkma yasağı geldi. Başkan Erdoğan, yeni tedbirleri açıklarken maske takma konusuna da değindi. Peki, Maske takma zorunluluğu var mı? Sokağa çıkarken, markete, pazara giderken maske takmak şart mı? Maske takmamanın cezası nedir? İşte detaylar... Giriş Tarihi: 04.04.2020 11:25 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 11:36
Maske takma zorunluluğu var mı? Sokağa çıkarken, markete ve pazara giderken maske takmak zorunlu mu? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada ikazlara uymayanlara gereken idari ve adli cezaların uygulanayacağını açıkladı. Peki, maske takma zorunluluğu var mı? Sokağa çıkarken, markete ve pazara giderken maske takmak şart mı? Maske takmama cezası nedir? İşte detaylar...
MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU VAR MI?
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır." dedi.
Başkan Erdoğan konu ile ilgili şöyle dedi:
""Yarından itibaren (4 Nisan) pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. İnsanların toplu olarak çalışmaya devam ettiği iş yerlerinde de benzer tedbirler alınacaktır. Tüm bunlara ilave olarak, Türkiye genelinde insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbiri almayı sürdüreceğiz. Şehirlerimizin tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken ilave tedbirler, yarından itibaren İl Pandemi ve İl Hıfzısıhha Kurulları tarafından alınıp uygulanabilecektir. Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az 3 adım olarak mutlaka riayet edilecektir. İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır." "
MASKE TAKMAMA CEZASI NEDİR?
Maske takmayanlar ve 3 mesafe adım kuralına uymayanlar için ceza uygulanacağı açıklandı. Şu an cezanın ne kadar olacağı konusunda net bir açıklama yapılmadı.
MASKE FİYATLARI NE KADAR?
N95 model maskelerin fiyatları satıldığı yerlere göre farklılık göstermektedir. Bazı e-alışveriş sitelerinde 30 Türk Lirası fiyatla satılırken, Maskenin model, kalite, marka ve filtre özelliklerine göre 350 Türk Lirası fiyata kadar ulaştığı görülüyor