Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kalktı mı? Okullarda ve kafelerde maske yasağı kalktı mı, devam edecek mi?

Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kalktı mı? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı son kez geçekleştirildi. Bundan sonra olağanüstü bir durum olmadığı sürece Bilim Kurulu toplanmayacak. Başkan Erdoğan Bilim Kurulu toplantısının ardından maske zorunluluğu ile ilgili alınan kararları duyurdu. Peki, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kalktı mı? Okullarda ve kafelerde maske yasağı kalktı mı, devam edecek mi? İşte haberin detayları...