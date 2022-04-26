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Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kalktı mı? Okullarda ve kafelerde maske yasağı kalktı mı, devam edecek mi?

Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kalktı mı? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı son kez geçekleştirildi. Bundan sonra olağanüstü bir durum olmadığı sürece Bilim Kurulu toplanmayacak. Başkan Erdoğan Bilim Kurulu toplantısının ardından maske zorunluluğu ile ilgili alınan kararları duyurdu. Peki, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kalktı mı? Okullarda ve kafelerde maske yasağı kalktı mı, devam edecek mi? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2022 15:58
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Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kalktı mı? Okullarda ve kafelerde maske yasağı kalktı mı, devam edecek mi?

Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kalktı mı? Çin'den dünyaya yayılan ve 2020 Mart'ta ülkemizde görülmeye başlayan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında maske takma zorunluluğu getirilmişti. Maske uygulaması ile ilgili önemli bir karar alındı. Başkan Erdoğan, maske zorunluluğu ile ilgili milyonların merak ettiği o detayı açıkladı. Peki, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kalktı mı? Okullarda ve kafelerde maske yasağı kalktı mı, devam edecek mi? İşte merak edilenler...

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Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kalktı mı? Okullarda ve kafelerde maske yasağı kalktı mı, devam edecek mi?

KAPALI ALANLARDA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Maske takma zorunluluğu kapalı alanlarda tamamen kalktı. Okullarda ve kafelerde maske zorunluluğu sona erdi.

Maske takma zorunluluğu sadece toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında devam edecek.

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Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kalktı mı? Okullarda ve kafelerde maske yasağı kalktı mı, devam edecek mi?

BİLİM KURULU SON KEZ TOPLANDI

Başkan Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısının ardından şu açıklamalarda bulundu:

"Vatandaşlarımızı virüse karşı korumak için dünyada geliştirilen her aracı ön plana çıkardık. Kendi verilerimizi analiz ettikçe bilgilerimizi geliştirdik. Mücadele yöntemlerimizi oluşturduk. Yerli solunum cihazından tanı kitine, ilaç ve aşı üretimine kadar pek çok başarıya imza attık. Dünyada kendi aşısını üretebilen 9 ülkeden biri durumundayız. Dünya genelinde 160 ülkeye 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım desteği sağladık.

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Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kalktı mı? Okullarda ve kafelerde maske yasağı kalktı mı, devam edecek mi?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece toplu taşım araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecek.

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Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kalktı mı? Okullarda ve kafelerde maske yasağı kalktı mı, devam edecek mi?

Bilim Kurulumuz bundan sonra olağanüstü bir durum olmadıkça toplanmayacaktır. Kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında devam edecek."