04 Mart 2022, Cuma
Maske genelgesi 2022: Maske nerelerde zorunlu? AVM, hastane, sinema ve okullarda maske takmak zorunlu mu?
Maske nerelerde zorunlu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan maske takma zorunluluğu ile ilgili alınan yeni kararları açıklamasının ardından maske takmanın nerelerde zorunlu olduğu araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yeni maske genelgesi yayımlandı. Peki, maske nerelerde zorunlu? AVM, hastane, sinema ve okullarda maske takmak zorunlu mu? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 04.03.2022 11:08 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022 11:08
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