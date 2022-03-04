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Haberler Galeri Maske genelgesi 2022: Maske nerelerde zorunlu? AVM, hastane, sinema ve okullarda maske takmak zorunlu mu?

Maske genelgesi 2022: Maske nerelerde zorunlu? AVM, hastane, sinema ve okullarda maske takmak zorunlu mu?

Maske nerelerde zorunlu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan maske takma zorunluluğu ile ilgili alınan yeni kararları açıklamasının ardından maske takmanın nerelerde zorunlu olduğu araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yeni maske genelgesi yayımlandı. Peki, maske nerelerde zorunlu? AVM, hastane, sinema ve okullarda maske takmak zorunlu mu? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.03.2022 11:08 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022 11:08
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Maske genelgesi 2022: Maske nerelerde zorunlu? AVM, hastane, sinema ve okullarda maske takmak zorunlu mu?

Maske nerelede zorunlu? Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından maske takma zorunluluğu ile ilgili alınan yeni kararları açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmanın şart olmayacağını duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "maske genelgesi" ile detaylar belli oldu. Peki, maske nerelerde zorunlu? AVM, hastane, sinema ve okullarda maske takmak zorunlu mu? İşte cevaplar...

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Maske genelgesi 2022: Maske nerelerde zorunlu? AVM, hastane, sinema ve okullarda maske takmak zorunlu mu?

MASKE NERELERDE ZORUNLU?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgeye göre, açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmayacak.

Öte yandan yeni bir karar alınıncaya kadar; okul, hastane, sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edilecektir.

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Maske genelgesi 2022: Maske nerelerde zorunlu? AVM, hastane, sinema ve okullarda maske takmak zorunlu mu?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 4 MART TARİHLİ "KOVİD-19" GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgeye göre, açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmayacak.

Bu kapsamda;

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Maske genelgesi 2022: Maske nerelerde zorunlu? AVM, hastane, sinema ve okullarda maske takmak zorunlu mu?

1. UYGULAMADAN KALDIRILAN HÜKÜMLER;

1.1 İlgili Bakanlık Genelgelerimizde; maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesine dair hükümlerin uygulanması 03.03.2022 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır.

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Maske genelgesi 2022: Maske nerelerde zorunlu? AVM, hastane, sinema ve okullarda maske takmak zorunlu mu?

2. MASKE KULLANIMI;

2.1 Bundan böyle açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmayacaktır.

2.2 Öte yandan yeni bir karar alınıncaya kadar; okul, hastane, sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edilecektir.