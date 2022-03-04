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Haberler Galeri Bekçi alımı ilanı çıktı mı? 2022 EGM Polis Akademisi 3.000 bekçi alımı başvuru tarihi, şartlar ve kadro dağılımı nasıl olacak?

Bekçi alımı ilanı çıktı mı? 2022 EGM Polis Akademisi 3.000 bekçi alımı başvuru tarihi, şartlar ve kadro dağılımı nasıl olacak?

Bekçi alımı ilanı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine yapılacak 3 bin bekçi alımının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından gözler ilana çevrildi. Başvuruların başlayacağı tarihi merak eden vatandaşlar, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, bekçi alımı ilanı çıktı mı? 2022 EGM Polis Akademisi 3.000 bekçi alımı başvuru tarihi, şartlar ve kadro dağılımı nasıl olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.03.2022 10:52 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022 10:52
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Bekçi alımı ilanı çıktı mı? 2022 EGM Polis Akademisi 3.000 bekçi alımı başvuru tarihi, şartlar ve kadro dağılımı nasıl olacak?

Bekçi alımı ilanı çıktı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 3.000 bekçi alımı yapılacak. Söz konusu kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından gözler başvuru tarihine çevrildi. Uzun süredir bekleyiş içererisinde olan bekçi adayları, başvuru tarihi ve alımların yapılacağı illeri araştırıyor. Peki, bekçi alımı ilanı çıktı mı? 2022 EGM Polis Akademisi 3.000 bekçi alımı başvuru tarihi, şartlar ve kadro dağılımı nasıl olacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçi alımı ilanı çıktı mı? 2022 EGM Polis Akademisi 3.000 bekçi alımı başvuru tarihi, şartlar ve kadro dağılımı nasıl olacak?

BEKÇİ ALIMI İLANI ÇIKTI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, Polis Akademisi tarafından henüz ilan yayımlanmadı. Birkaç gün içerisinde başvurulara ilişkin detayların açıklanması bekleniyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

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Bekçi alımı ilanı çıktı mı? 2022 EGM Polis Akademisi 3.000 bekçi alımı başvuru tarihi, şartlar ve kadro dağılımı nasıl olacak?

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Bekçi ilanının henüz yayımlanmaması nedeniyle şartlar da belli olmadı. Ancak bir önceki bekçi alımlarında şartlar şu şekilde uygulanmıştı:

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Bekçi alımı ilanı çıktı mı? 2022 EGM Polis Akademisi 3.000 bekçi alımı başvuru tarihi, şartlar ve kadro dağılımı nasıl olacak?

* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

* En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

* Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

* En az 167 cm boyunda olmak,

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Bekçi alımı ilanı çıktı mı? 2022 EGM Polis Akademisi 3.000 bekçi alımı başvuru tarihi, şartlar ve kadro dağılımı nasıl olacak?

* Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

* Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

* Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),