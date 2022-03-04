Bekçi alımı ilanı çıktı mı? 2022 EGM Polis Akademisi 3.000 bekçi alımı başvuru tarihi, şartlar ve kadro dağılımı nasıl olacak?

Bekçi alımı ilanı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine yapılacak 3 bin bekçi alımının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından gözler ilana çevrildi. Başvuruların başlayacağı tarihi merak eden vatandaşlar, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, bekçi alımı ilanı çıktı mı? 2022 EGM Polis Akademisi 3.000 bekçi alımı başvuru tarihi, şartlar ve kadro dağılımı nasıl olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 04.03.2022 10:52 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022 10:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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