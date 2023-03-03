DEPREM BURSU şartları neler? Bakan Özer DUYURDU: Anaokulu, İlköğretim, Ortaokul öğrencilerine verilecek!

ŞARTLARI NELER?

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle annesi veya babası ya da vasisi vefat eden okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine parasız yatılılığa yerleşip yerleştirilmediğine bakılmaksızın örgün öğretime devam etmek şartıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar 2684 sayılı Kanun uyarınca ödenen burs miktarı kadar aylık eğitim desteği verilecek.