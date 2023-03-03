DEPREM BURSU şartları neler? Bakan Özer DUYURDU: Anaokulu, İlköğretim, Ortaokul öğrencilerine verilecek!
Deprem bursu başvuru şartları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ülkemiz Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sarsıldı. Asrın felaketi olarak anılan deprem sonrası 11 ilimiz yıkıcı hasarlar aldı. Can kayıplarının yaşandığı felakette yaralar hızla sarılmaya başlandı. Bakan Özer, öğrencilerin eğitime erişimlerini sağlamak için her türlü imkânı sunacaklarını vurguladı. Peki deprem bursu şartları neler?
Giriş Tarihi: 03.03.2023
16:43 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023
16:44
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in depremde ailesini kaybeden öğrencilere burs verileceğini açıklamasının hemen ardından deprem bursu araştırılmaya başlandı. Peki deprem bursu ne kadar, kaç TL? Deprem bursu şartları neler? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
GALERİ DEVAM EDİYOR
MEB DEPREM BURSU
Deprem psikolojisinden çocukların bir nebze de uzak tutulması için adımlar atılırken Resmi Gazete'de yayımlanan "Olağanüstü Hal Kapsamında Eğitim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"ne dair Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamalarda bulundu.
Bakan Özer, "Depremden etkilenen illerimizdeki anne veya babası ya da vasisi vefat eden okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerimize 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar burs vereceğiz" dedi.
MEB BÜTÇESİNDEN KARŞILANACAK
Öte yandan, kararname uyarınca OHAL ilan edilen illerde depremden etkilenen vatandaşlara, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okul ve kurumlar ile bunlara bağlı döner sermayeli işletmeler tarafından sunulan yemek, konaklama, temizlik ve diğer hizmetler ücretsiz verilecek. Bu giderler Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.
ŞARTLARI NELER?
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle annesi veya babası ya da vasisi vefat eden okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine parasız yatılılığa yerleşip yerleştirilmediğine bakılmaksızın örgün öğretime devam etmek şartıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar 2684 sayılı Kanun uyarınca ödenen burs miktarı kadar aylık eğitim desteği verilecek.