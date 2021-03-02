Mart ayı İŞKUR işçi alımı ilanları: 20.000 üzerinde işçi alınacak! Başvuru yapmak oldukça kolay! İşte şartlar...

İŞKUR tarafından işçi alımı ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Büro memuru, sekreter, güvenlik görevlisi, bekçi alımı gibi birçok kadro için bekleyiş içinde olan vatandaşlar, İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden ilanlara başvuru yapabiliyor. Çeşitli branşlara yapılacak işçi alımları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? İŞKUR'a nasıl kayıt olunur? İşte 2021 Mart ayı İŞKUR iş ilanları ve tüm detaylar...