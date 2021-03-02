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02 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Mart ayı İŞKUR işçi alımı ilanları: 20.000 üzerinde işçi alınacak! Başvuru yapmak oldukça kolay! İşte şartlar... Mart ayı İŞKUR işçi alımı ilanları: 20.000 üzerinde işçi alınacak! Başvuru yapmak oldukça kolay! İşte şartlar... İŞKUR tarafından işçi alımı ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Büro memuru, sekreter, güvenlik görevlisi, bekçi alımı gibi birçok kadro için bekleyiş içinde olan vatandaşlar, İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden ilanlara başvuru yapabiliyor. Çeşitli branşlara yapılacak işçi alımları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? İŞKUR'a nasıl kayıt olunur? İşte 2021 Mart ayı İŞKUR iş ilanları ve tüm detaylar... Giriş Tarihi: 02.03.2021 20:15 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 20:15
Mart ayı İŞKUR iş ilanları için bekleyiş sona erdi. Türkiye'de istihdam sağlamak için güncel iş ilanlarını yayımlayan İŞKUR, 2021 Mart ayı ilanlarını erişime açtı. Geçtiğimiz yıl 800 binin üzerinde işçi alımı gerçekleştirilen İŞKUR'a başvuru yapmak oldukça kolay. İŞKUR'a kayıt olduktan sonra ilgili ilanlara internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Peki, İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? İŞKUR'a nasıl kayıt olunur? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 MART AYI İŞKUR İŞ İLANLARI
İŞKUR tarafından birçok branşta gerçekleştirilecek işçi alımları için ilanlar yayımlandı. Kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik görevlisi ve bekçi gibi birçok kadrolara başvuru yapmak isteyen vatandaşların, İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden "Meslek" alanına başvuru yapılmak isteyen meslek grubunun yazılması yeterli olacak. İlan araması yapıldıktan sonra güncel ilanlar karşınıza çıkacak. İŞKUR üye girişi yaparak buradan güncel ilanları görüntüleyebilirsiniz.
İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYIN... İŞKUR İLANLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
* Kamu haklarından yasaklanmamış olmak * Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak * Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak. İŞKUR İLANLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İş arayan vatandaşlar İŞKUR'un internet sitesinden ya da en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabilmektedir. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilmektedir. Yurt içi, yurt dışı iş ilanlarını arayabilmektedir, işverenlerle doğrudan temasa geçebilmektedir.
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