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02 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri KPSS sınavı için yeni gelişme! 2 yılda uygulamaya geçecek! 11 temel ilke... KPSS sınavı için yeni gelişme! 2 yılda uygulamaya geçecek! 11 temel ilke...
KPSS sınavı için yeni gelişme! 2 yılda uygulamaya geçecek. Başkan Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'na yönelik detayları açıkladı. Özellikle Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile hakim ve savcı adaylığı sınavı gibi sınavlar ile ilgili açıklaması dikkat çekti. Açıklanan planın içinde KPSS detayı, sınava girecek adaylar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, KPSS nasıl olacak? KPSS süresi değişti mi?
Giriş Tarihi: 02.03.2021 19:32 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 19:32
KPSS sınavı için yeni gelişme! 2 yılda uygulamaya geçecek! 11 temel ilke hayata geçiyor. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı birçok yeni gelişmeyi içinde barındırıyor. Erdoğan, "Kamu personeli seçme sınavı, hakim ve savcı adaylığı sınavı gibi sınavlarda adayların bilgilerini daha etkin şekilde ölçüyoruz. İnsan hakları noktasında duyarlı insan kaynağının gelişeceğini düşünüyoruz." İfadelerde kullandı. KPSS'de ter dökecek adaylar yeni gelişmeleri yakından takip ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS NASIL OLACAK? KPSS DEĞİŞİYOR MU? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İnsan Hakları Eylem Planı'nın maddeleri ile ilgili açıklama yaptı. İnsan Hakları Eylem Planı'nın nihai amacının "yeni ve sivil bir anayasa yapmak" olduğu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan KPSS ile ilgili değişikliğin olacağını işaretini verdi. Planın maddelerinde dikkat çeken KPSS ile ilgili o madde şu şekilde:
"Kamu personeli seçme sınavı, hakim ve savcı adaylığı sınavı gibi sınavlarda adayların bilgilerini daha etkin şekilde ölçüyoruz. İnsan hakları noktasında duyarlı insan kaynağının gelişeceğini düşünüyoruz."
2 YILDA UYGULAMAYA GEÇECEK 11 TEMEL İLKE! 11 temel ilke 1- İnsan, doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez haklarıyla yaşar. Devletin temel amaç ve görevi, bu hakları korumak ve geliştirmektir. 2- İnsan onuru, bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması altındadır.
3- Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın herkes hukuk önünde eşittir.
4- Kamu hizmetinin herkese eşit, tarafsız ve dürüst biçimde sunulması, bütün yönetsel faaliyetlerin temel özelliğidir. 5- Mevzuat, tereddüt doğurmayacak şekilde açık, net, anlaşılır ve öngörülebilir kurallar içerir, kamu otoriteleri bu kuralları hukuk güvenliği ilkesinden ödün vermeden hayata geçirir.