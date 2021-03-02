KPSS sınavı için yeni gelişme! 2 yılda uygulamaya geçecek! 11 temel ilke...

KPSS NASIL OLACAK? KPSS DEĞİŞİYOR MU?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İnsan Hakları Eylem Planı'nın maddeleri ile ilgili açıklama yaptı. İnsan Hakları Eylem Planı'nın nihai amacının "yeni ve sivil bir anayasa yapmak" olduğu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan KPSS ile ilgili değişikliğin olacağını işaretini verdi. Planın maddelerinde dikkat çeken KPSS ile ilgili o madde şu şekilde: