HaberlerGaleriCumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 4. yılı! Daha hızlı daha kararlı bir Türkiye! Dev projeler tek tek hayata geçirildi
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 4. yılı! Daha hızlı daha kararlı bir Türkiye! Dev projeler tek tek hayata geçirildi
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde dördüncü yıl geride kaldı. Hükümet sistemi sayesinde alınan hızlı kararlarla en kritik virajlar hasarsız dönüldü, devletin gölgesi hiç eksilmedi. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.