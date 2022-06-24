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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 4. yılı! Daha hızlı daha kararlı bir Türkiye! Dev projeler tek tek hayata geçirildi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde dördüncü yıl geride kaldı. Hükümet sistemi sayesinde alınan hızlı kararlarla en kritik virajlar hasarsız dönüldü, devletin gölgesi hiç eksilmedi. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 24.06.2022 12:01 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022 12:08
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 4. yılı! Daha hızlı daha kararlı bir Türkiye! Dev projeler tek tek hayata geçirildi

24 Haziran 2018'de Türkiye için bir defter kapandı, yeni bir çağın kapısı aralandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 4. yılı! Daha hızlı daha kararlı bir Türkiye! Dev projeler tek tek hayata geçirildi

Yaklaşık 51 milyon seçmen sandık başına gitti, yüzde 53,66 ile bir kez daha "Erdoğan" dedi.

O gün Türk siyasi hayatında artık "Hükümet sistemine" geçildi.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 4. yılı! Daha hızlı daha kararlı bir Türkiye! Dev projeler tek tek hayata geçirildi

Hükümet sistemi devletin kademelerinde yapı değişikliğini de beraberinde getirdi artık her alanda daha işlevsel, hızlı ve aktif bir yapı kuruldu.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 4. yılı! Daha hızlı daha kararlı bir Türkiye! Dev projeler tek tek hayata geçirildi

Arka arkaya demokrasi, yargı ve insan hakları alanlarında pek çok reform yapıldı, doğrudan vatandaşa dokunan bir el uzatıldı.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 4. yılı! Daha hızlı daha kararlı bir Türkiye! Dev projeler tek tek hayata geçirildi

Sistemde, dört yıl geride kaldı. Geçen süre zarfında İstanbul Havalimanı, 1915 Çanakkale Köprüsü, Rize - Artvin ve Tokat havalimanları ile millet bahçeleri tek tek hizmete alındı.