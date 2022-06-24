Marmaris'teki yangında devlet-millet el ele! Avukat, doktor, veteriner, kaptan, öğrenci, öğretmen...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına karşı devlet tüm imkanlarını kullanıyor. 12 uçak, 45 helikopter, yüzlerce arazöz ve TOMA'larla yangına müdahale ediliyor. Yurdun dört bir yanından gelen avukat, doktor, veteriner, kaptan, öğrenci, öğretmen gibi her meslek ve yaştan gönüllü, yangını söndürmek için insanüstü çaba harcıyor.

Giriş Tarihi: 24.06.2022 07:55 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022 08:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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