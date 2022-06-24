Marmaris'teki yangında devlet-millet el ele! Avukat, doktor, veteriner, kaptan, öğrenci, öğretmen...
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına karşı devlet tüm imkanlarını kullanıyor. 12 uçak, 45 helikopter, yüzlerce arazöz ve TOMA'larla yangına müdahale ediliyor. Yurdun dört bir yanından gelen avukat, doktor, veteriner, kaptan, öğrenci, öğretmen gibi her meslek ve yaştan gönüllü, yangını söndürmek için insanüstü çaba harcıyor.
Giriş Tarihi: 24.06.2022
07:55 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022
08:26
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının üçüncü gününde, alevler 5 noktada, rüzgârın da etkisiyle şiddetini artırarak yayılmasını sürdürdü. Bördübet, Küfre, Değirmenyanı ve Kürardı mevkiine doğru hızla ilerleyen alevleri durdurmak için yoğun çaba sarf ediliyor.
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Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için karadan canla başla çalıştı. Sabahın ilk saatlerinde havadan da müdahaleye başladı.
Antalya, Denizli ve İzmir Orman Bölge müdürlüklerinden sevk edilen ekipler ile DSİ, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ekipleri, TOMA'lar, vatandaşlar ve gönüllüler de alevleri söndürmeye çalışıyor.
57 UÇAK VE HELİKOPTER Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit ettiği Değirmenyanı mevkiindeki çalışmaları yakından takip etti. Kirişci, "Dün 41 olan hava aracı sayısı bugün 57'ye çıktı. 12 uçak ve 45 helikopterimiz var. Uluslararası yardım talebinde bulunmadık.
Katar 3 helikopter, Azerbaycan bir uçak tahsis etmeyi teklif etti. Bunu değerlendirdik, 48 helikopterimiz, 13 uçağımız, toplamda da 61 hava aracımız olacak. 253 arazöz de sahada aktif. Emniyet ve Jandarma'ya ait 24 TOMA da görev alıyor. 103 aile, 274 kişi zarar görmesin diye tahliye edildi. Yangından yaklaşık 3 bin hektarlık alan etkilendi" dedi.
GECE GÖRÜŞLÜ UÇAKLAR Soylu ise "Türkiye'nin afetler konusunda dünyada kabul edilmiş bir üstünlüğü mevcuttur. Meseleye yardımcı olmaktan ziyade kaos oluşturan bir anlayışla karşı karşı karşıyayız. Şimdi 60'ın üzerinde hava aracı görünce, 'Gece görüşlü araçlar nerede?' diyorlar.