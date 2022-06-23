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Haberler Galeri Bakan Özer, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'nda konuştu: 8,7 milyar TL ayırdık

Bakan Özer, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'nda konuştu: 8,7 milyar TL ayırdık

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Özer, "2022 yılında okullara ayırdığımız miktar 8,7 milyar TL. Okullarımızın temizlik malzemesini de kırtasiye malzemesini de küçük onarımını da büyük onarımını da yapabilecek gücümüz de var, bütçemiz de var." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 23.06.2022 19:17
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Bakan Özer, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı’nda konuştu: 8,7 milyar TL ayırdık

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulunan Özer, son 20 senenin, eğitimde büyük dönüşümlerin yapıldığını, erişim problemlerinin çözüldüğü ve eğitimin demokratikleştiği bir dönem olduğunu dile getirdi.

Okullaşma oranlarıyla ilgili verileri paylaşan Özer, "Okul öncesindeki okullaşma oranı 2000'li yıllarda bu ülkede yüzde 11'di. Bugün yüzde 92. Ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 44'tü, bugün yüzde 90'ın üzerine çıktı. Yükseköğretim de benzer şekilde… Eğitim sistemimizde 500 bin öğretmen varken bugün 1,2 milyon öğretmenin olduğu bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. 2000'li yıllarda 500 bin öğretmen varken, bu öğretmenlerin yüzde 40'ı kadınken, bugün 1,2 milyon öğretmenin yüzde 60'ı kadınlardan oluşuyor." diye konuştu.

Kız çocuklarının okullaşma oranının da Cumhuriyet tarihinde ilk kez erkek çocukların okullaşma oranını geçtiğini ifade eden Özer, eğitimde fırsat eşitliğini sağladıklarını belirtti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bakan Özer, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı’nda konuştu: 8,7 milyar TL ayırdık

19 YILIN ÖZETİ

Türkiye'nin en önemli sermayesinin beşeri sermaye olduğunu ve eğitim ordusu ile bunu şekillendirerek çok daha güçlü olacaklarını vurgulayan Özer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dün bu gençlerin, bu beşeri sermayenin eğitim almasına imkan tanımayanların bugün eğitimle ilgili konuşabilecekleri hiçbir şey yoktur. Dün başörtüsü zulmünden dolayı eğitime erişemeyip yurt dışına giden gençlerimizi hiç dikkate almayanların bugün beyin göçü ve kadına şiddetle ilgili konuşabilecekleri bir şey yoktur. Biz tüm farklılıklarıyla tüm gençlerimize, bu toprakların tüm vatandaşlarına eğitim hizmeti sunmak zorundayız. İşte 19 yılın özeti budur. Ayırt etmeden, farklılaştırmadan, toplumsal taleplere her türlü hizmetin ulaştırıldığı bir dönem olmuştur bu 19 yıl."

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Bakan Özer, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı’nda konuştu: 8,7 milyar TL ayırdık

"ÖĞRETMENLERİN GELİŞMELERİNE DESTEK VERECEĞİZ"

Özer, Milli Eğitim Bakanlığı olarak erişim problemi çözüldükten sonra bu dönemde ağırlıklarını eğitimde fırsat eşitliğini artırmaya, mesleki eğitimi güçlendirmeye ve öğretmenlerin gelişmelerini çok boyutlu olarak destekleme vereceklerini söyledi.

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Bakan Özer, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı’nda konuştu: 8,7 milyar TL ayırdık

"750 TANE ANAOKULUNU VE 9 BİNE YAKIN ANA SINIFINI HİZMETE KAVUŞTURDUK"

Okul öncesi eğitimin güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini ifade eden Özer, şunları aktardı:

"Son 19 yılda tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranları istenilen seviyeye gelmiş olmasına rağmen okul öncesi eğitimde istenilen seviyeye ulaşamamışız. 5 yaştaki okullaşma oranı 6 Ağustos 2021 itibarıyla yüzde 78'di. Biz yüzde 100'e çıkartmak üzere yola çıktık. 4 yaştaki okullaşmaları yüzde 35'ti, yüzde 70'e çıkartmak için yola çıktık. 3 yaşındaki okullaşma oranı yüzde 14'ken, bunu yüzde 50'ye çıkartmak için yola çıktık. Okul öncesi eğitim, eğitimde fırsat eşitliğinin bozulduğu ana nokta. Aslında liselerde okullar arası başarı farkının ortaya çıktığı nokta, asıl kaynak okul öncesi eğitimdir. Çünkü biraz önce zikretmiş olduğum oranlar aslında toplumun büyük kesiminin okul öncesi eğitime erişemediğini gösteriyor. Dolayısıyla birinci sınıfa geldiği zaman öğrenciler arasındaki hazır bulunuşluk farkı otomatik olarak eğitimin kademelerinde ilerledikçe büyüyerek devam ediyor. OECD ve PİSA'nın yapmış olduğu öğrenci başarı araştırmalarında bu fark önümüzde karne olarak duruyor. Biz liseyi güçlendirmeye çalışırken sorun hala çözülmüyor çünkü sorunun kaynaklandığı yer, okul öncesi ve temel eğitim. Onun için bu alana yoğunlaşmaya başladık. Bu amaç için 3 bin tane yeni anaokulu ve 40 bin tane yeni ana sınıfı yapmak için tüm bütçemizi, tüm planlamamızı yaptık. Gelinen noktada -bu rakamı ilk defa burada açıklıyorum- 750 tane anaokulunu ve 9 bine yakın ana sınıfını hizmete kavuşturduk."

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Bakan Özer, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı’nda konuştu: 8,7 milyar TL ayırdık

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün geçmiş yıllarda yıllık açtığı anaokulu sayısının 50-60 civarında olduğunu bildiren Özer, 750 bağımsız anaokulu ve 9 bine yakın da ana sınıfını devreye alarak, 5 yaştaki okullaşma oranını 6 ayda yüzde 78'den 92'ye çıkardıklarını kaydetti.

İstanbul'da 6 Ağustos 2021'de yüzde 45 olan 5 yaştaki okullaşma oranını yeni yatırımlarla kısa sürede yüzde 75'e çıkardıklarını ifade eden Özer, yıl sonuna kadar da bin anaokulunu İstanbulluların hizmetine sunacaklarını söyledi.