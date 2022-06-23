23 Haziran 2022, Perşembe
Bakan Özer, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'nda konuştu: 8,7 milyar TL ayırdık
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Özer, "2022 yılında okullara ayırdığımız miktar 8,7 milyar TL. Okullarımızın temizlik malzemesini de kırtasiye malzemesini de küçük onarımını da büyük onarımını da yapabilecek gücümüz de var, bütçemiz de var." dedi.
Giriş Tarihi: 23.06.2022 19:17
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