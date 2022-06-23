Bakan Özer, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı’nda konuştu: 8,7 milyar TL ayırdık

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulunan Özer, son 20 senenin, eğitimde büyük dönüşümlerin yapıldığını, erişim problemlerinin çözüldüğü ve eğitimin demokratikleştiği bir dönem olduğunu dile getirdi.

Okullaşma oranlarıyla ilgili verileri paylaşan Özer, "Okul öncesindeki okullaşma oranı 2000'li yıllarda bu ülkede yüzde 11'di. Bugün yüzde 92. Ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 44'tü, bugün yüzde 90'ın üzerine çıktı. Yükseköğretim de benzer şekilde… Eğitim sistemimizde 500 bin öğretmen varken bugün 1,2 milyon öğretmenin olduğu bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. 2000'li yıllarda 500 bin öğretmen varken, bu öğretmenlerin yüzde 40'ı kadınken, bugün 1,2 milyon öğretmenin yüzde 60'ı kadınlardan oluşuyor." diye konuştu.

Kız çocuklarının okullaşma oranının da Cumhuriyet tarihinde ilk kez erkek çocukların okullaşma oranını geçtiğini ifade eden Özer, eğitimde fırsat eşitliğini sağladıklarını belirtti.