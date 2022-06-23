Marmaris’teki orman yangınında son durum: Sabotaj tespiti! Bakan Soylu: Çıkış nedeniyle ilgili bir şüpheli var

BAKAN KİRİŞCİ: DÜNE GÖRE İYİ DURUMDAYIZ

10.54: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangınla ilgili son açıklamayı yaptı. İşte Bakan Kirişci'nin açıklamaları:

''Şu an itibariyle çok daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. 12 uçağımız 45 helikopterimiz var. Sayı 57. 253 arazözümüz sahada. 24 TOMA şu anda yangına karşı kullanılıyor. Yangın bölgesinden 247 kişi tahliye edildi. Uluslararası yardım talebinde bulunmadık. 1000'in üzerinde OMG çalışanları olmak üzere 2 bin 600 civarında personel sahada.

Meteorolojik veriler bize ışık tutuyor. Bugün sabah itibariyle havanın nemi yüzde 91'ler düzeyine çıktı. Verilerden olumlu manada yararlandık. Beklentimiz düne göre rutubetin daha yüksek olacağı. Hava hızının dünkü düzeyde olmayacağı yönünde meteoroloji verileri var.

Temennimiz bugün akşama doğru daha somut gelişmelerin olacağını bekliyoruz. Kontrol altına alınıp yangın meselesi bittikten sonra da bu alanlar için ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek.''