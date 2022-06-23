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Marmaris'teki orman yangınında son durum: Sabotaj tespiti! Bakan Soylu: Çıkış nedeniyle ilgili bir şüpheli var

Muğla'nın Marmaris ilçesinde farklı noktalarda devam eden yangınla mücadele 2. gününde. Bütün gece karadan müdahale sürerken sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Güvenlik tedbirleri kapsamında 51 hanede 151 kişinin tahliye edildiği açıklandı. Değirmenyanı mevkisindeki yangın koordinasyon merkezi de tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın bölgesinde açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son duruma ilişkin bilgi verdi. Bakan Soylu, yangının nasıl çıktığına dair bir şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Bakan Kirişci, ise bugünkü çalışmalara 12 uçak ve 45 helikopterin katıldığını belirterek ''Şu an itibariyle çok daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Akşama doğru daha somut gelişmelerin olacağını bekliyoruz'' dedi. Peki rüzgar ne kadar süre etkili olacak? A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan, yangın bölgesinde hava durumunu anlattı.

Giriş Tarihi: 23.06.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022 11:50
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Marmaris’teki orman yangınında son durum: Sabotaj tespiti! Bakan Soylu: Çıkış nedeniyle ilgili bir şüpheli var

Marmaris'in Amazon Koyu'nda kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda çıkan yangının 2. günü. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılırken alevler Otluk Koyu istikametine hızla ilerledi. Yangın bölgesinde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son duruma ilişkin açıklama yaptı. Alevlere teslim olan bölgede yaşananlarla ilgili dakika dakika gelişmeler...

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Marmaris’teki orman yangınında son durum: Sabotaj tespiti! Bakan Soylu: Çıkış nedeniyle ilgili bir şüpheli var

CHINOOK HELİKOPTERLER DEVREDE

11.05: Yangın bölgesinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir kerede 7-10 ton su atan TSK helikopterleri görevde. Gece görüşlü helikopterler normal gece uçak helikopterler gibi değildir. Bütün yükseklik alçaklıkları haritalandırma gerekir. Bu helikopterlerle ilgili ortaya konulacak adımları o kadar iyi hesap edilmesi gerekir ki bir başka facia ile karşı karşıya kalmayalım. Gece görüşlü helikopterler bu gece veya yarın gece uçuşlarına başlayacak." dedi.

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Marmaris’teki orman yangınında son durum: Sabotaj tespiti! Bakan Soylu: Çıkış nedeniyle ilgili bir şüpheli var

BAKAN SOYLU AÇIKLADI: SABOTAJ TESPİTİ

Bakan Soylu, "Yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitimiz ve kimliğimiz var. Arkadaşlarımız üzerindeler. Yakın zamanda kamuoyu ile paylacaşağız.'' diye konuştu.

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Marmaris’teki orman yangınında son durum: Sabotaj tespiti! Bakan Soylu: Çıkış nedeniyle ilgili bir şüpheli var

BAKAN KİRİŞCİ: DÜNE GÖRE İYİ DURUMDAYIZ

10.54: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangınla ilgili son açıklamayı yaptı. İşte Bakan Kirişci'nin açıklamaları:

''Şu an itibariyle çok daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. 12 uçağımız 45 helikopterimiz var. Sayı 57. 253 arazözümüz sahada. 24 TOMA şu anda yangına karşı kullanılıyor. Yangın bölgesinden 247 kişi tahliye edildi. Uluslararası yardım talebinde bulunmadık. 1000'in üzerinde OMG çalışanları olmak üzere 2 bin 600 civarında personel sahada.

Meteorolojik veriler bize ışık tutuyor. Bugün sabah itibariyle havanın nemi yüzde 91'ler düzeyine çıktı. Verilerden olumlu manada yararlandık. Beklentimiz düne göre rutubetin daha yüksek olacağı. Hava hızının dünkü düzeyde olmayacağı yönünde meteoroloji verileri var.

Temennimiz bugün akşama doğru daha somut gelişmelerin olacağını bekliyoruz. Kontrol altına alınıp yangın meselesi bittikten sonra da bu alanlar için ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek.''

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Marmaris’teki orman yangınında son durum: Sabotaj tespiti! Bakan Soylu: Çıkış nedeniyle ilgili bir şüpheli var

07.30: 21 Haziran günü Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alandı başlayan yangın 36. saatine girerken, havanın aydınlanmasıyla birlikte ekiplerin havadan müdahalesi de başladı. Sabahın ilk ışıklarında yangın mesaisine başlayan hava ekipleri, Marmaris'te adeta baş döndüren bir hava trafiğine neden oldu. 27 helikopter ve 14 uçaktan oluşan yangın söndürme ekibinin hava trafiği drone görüntülerine de yansıdı.