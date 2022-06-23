meb.gov.tr: LGS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? LGS lise sınav sonuçları ne zaman belli olacak? MEB takvimi...

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise sınavına katılan milyonlarca öğrenci, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Bu gelişmelerle beraber öğrencilerin heyecanlı bekleyişi daha da arttı. Peki, meb.gov.tr ile LGS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? LGS lise sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 23.06.2022 12:05 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022 12:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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