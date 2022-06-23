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Haberler Galeri meb.gov.tr: LGS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? LGS lise sınav sonuçları ne zaman belli olacak? MEB takvimi...

meb.gov.tr: LGS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? LGS lise sınav sonuçları ne zaman belli olacak? MEB takvimi...

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise sınavına katılan milyonlarca öğrenci, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Bu gelişmelerle beraber öğrencilerin heyecanlı bekleyişi daha da arttı. Peki, meb.gov.tr ile LGS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? LGS lise sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.06.2022 12:05 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022 12:05
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meb.gov.tr: LGS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? LGS lise sınav sonuçları ne zaman belli olacak? MEB takvimi...

LGS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? Liseye geçiş için gerçekleştirilen LGS sınavının tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. 5 Haziran'da uygulanan sınava milyonlarca öğrenci katıldı. 8'nci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan LGS ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, meb.gov.tr ile LGS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? LGS lise sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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meb.gov.tr: LGS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? LGS lise sınav sonuçları ne zaman belli olacak? MEB takvimi...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 LGS sıanv sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, MEB'in https://www.meb.gov.tr internet adresinde öğrenebilecekler.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

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meb.gov.tr: LGS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? LGS lise sınav sonuçları ne zaman belli olacak? MEB takvimi...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzu hazırlanacak. Tercih ve yerleştirme kılavuzunun 30 Haziran'da açıklanacak sınav sonuçlarının ardından birkaç gün içerisinde yayımlanması bekleniyor.

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meb.gov.tr: LGS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? LGS lise sınav sonuçları ne zaman belli olacak? MEB takvimi...

LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ AÇIKLANDI MI?

2022 LGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için illere göre liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri de henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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meb.gov.tr: LGS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? LGS lise sınav sonuçları ne zaman belli olacak? MEB takvimi...

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

LGS'ye katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacak.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.