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Haberler Galeri AÇIKLANDI! ATA AÖF final sonuçları sorgulama: 2021 ATA AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Bahar dönemi...

AÇIKLANDI! ATA AÖF final sonuçları sorgulama: 2021 ATA AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Bahar dönemi...

ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı. Final sınavına katılan öğrenciler heyecan içinde sonuçları bekliyordu. Atatürk Üniversitesi tarafından sonuçların erişime açıldığı bildirildi. Sınav sonuçlarını öğrendikten sonra mezun olup olmadığını sorgulamak isteyenler konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, ATA AÖF final sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 ATA AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 10.06.2021 12:55 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 12:55
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AÇIKLANDI! ATA AÖF final sonuçları sorgulama: 2021 ATA AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Bahar dönemi...

ATA AÖF final sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından 2020-2021 bahar dönemi tamamlandı. Final sınavı sonuçlarının da açıklanması ile birlikte detaylar araştırılmaya başlandı. Öte yandan sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyenler için de tarih açıklandı. Peki, 2021 ATA AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? ATA AÖF final sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Bahar dönemi final sınavına itiraz nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÇIKLANDI! ATA AÖF final sonuçları sorgulama: 2021 ATA AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Bahar dönemi...

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI

2021 bahar dönemi final sınavı sonuçları açıklandı. Öğrenciler final sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilecekler.

ATA AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...

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AÇIKLANDI! ATA AÖF final sonuçları sorgulama: 2021 ATA AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Bahar dönemi...

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerin Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Pazartesi (14 Haziran 2021) günü saat 23:59'a kadar iletmeleri gerekiyor. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacak. Gönderilen itirazlar değerlendirildikten sonra, geri bildirimler sistem üzerinden yapılacak.

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AÇIKLANDI! ATA AÖF final sonuçları sorgulama: 2021 ATA AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Bahar dönemi...

ATA AÖF YAZ OKULU OLACAK MI?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yaz okulu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yaz okulu ile ilgili çalışmaları tamamlanmış ve Üniversitemiz senatosu tarafından yaz okulu açılması uygun görülmüştür. Yaz okulunun takvim ve uygulama esasları ile ilgili detaylı bilgilendirme kısa süre sonra www.ataaof.edu.tr web sayfası üzerinden ve resmi sosyal medya hesaplarından yapılacaktır."

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AÇIKLANDI! ATA AÖF final sonuçları sorgulama: 2021 ATA AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Bahar dönemi...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 28 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınavlar pandemi nedeniyle online gerçekleştirilecek.