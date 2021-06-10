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AÇIKLANDI! ATA AÖF final sonuçları sorgulama: 2021 ATA AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Bahar dönemi...
ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı. Final sınavına katılan öğrenciler heyecan içinde sonuçları bekliyordu. Atatürk Üniversitesi tarafından sonuçların erişime açıldığı bildirildi. Sınav sonuçlarını öğrendikten sonra mezun olup olmadığını sorgulamak isteyenler konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, ATA AÖF final sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 ATA AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 10.06.2021 12:55 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 12:55
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