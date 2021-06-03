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Haberler Galeri Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Tarih son dakika açıklandı mı?

Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Tarih son dakika açıklandı mı?

Bekçi alımı 2021 ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçi olmak isteyen binlerde aday Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Kısa süre önce Jandarma tarafından yapılacak 10 bin bekçi alımı için açıklamanın ne zaman geleceği merak ediliyor. Hangi tarihte alım yapılacağı ve hangi illerde olacağı gelecek açıklamalar ile belli olacak. İşte, Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Tarih son dakika açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 03.06.2021 17:54 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 17:54
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Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Tarih son dakika açıklandı mı?

Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yapılan 400 bekçi alımı sonrasında yeni alımlar merak ediliyor. Yeni alımlarında yakın tarihte yapılması bekleniyor. İşte, Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Tarih son dakika açıklandı mı?

BEKÇİ ALIMI 2021 NE ZAMAN?

Milyonlarca bekçi adayının beklediği alımlar için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından henüz açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Tarih son dakika açıklandı mı?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular ilk olarak http://www.pa.edu.tr adresinden gerçekleştiriliyor. Açılan ekrandan ise e-devlet şifresi ile ön başvuru yapılabiliyor.

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Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Tarih son dakika açıklandı mı?

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

İlanın henüz yayımlanmaması nedeniyle Jandarma bekçi alımı şartları da belli olmadı. Ancak bir önceki bekçi alımlarında başvuru şartları şu şekilde duyurulmuştu:

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Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Tarih son dakika açıklandı mı?

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Askerlik ödevini bitirmiş olmak,