Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Tarih son dakika açıklandı mı?

Bekçi alımı 2021 ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçi olmak isteyen binlerde aday Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Kısa süre önce Jandarma tarafından yapılacak 10 bin bekçi alımı için açıklamanın ne zaman geleceği merak ediliyor. Hangi tarihte alım yapılacağı ve hangi illerde olacağı gelecek açıklamalar ile belli olacak. İşte, Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Tarih son dakika açıklandı mı?