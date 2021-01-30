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30 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Marketlerden flaş kısıtlama açıklaması: 30 Ocak Cumartesi marketler kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK, Migros... Marketlerden flaş kısıtlama açıklaması: 30 Ocak Cumartesi marketler kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK, Migros... Son dakika... Bugün marketler saat kaçta kapanacak? Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağının bu hafta dokuzuncusu gerçekleştiriliyor. Kısıtlama nedeniyle marketlerden flaş değişiklik kararı geldi. Çalışma saatleri ve aktüel ürünler günleri ile ile ilgili marketler duyurularını yayımladı. A101, BİM, ŞOK ve Migros gibi marketlerin çalışma saatleri hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Giriş Tarihi: 30.01.2021 10:19
Son dakika haberi... Marketler saat kaçta kapanacak? Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlamanın olduğu günlerde vatandaşlar, temel ihtiyaç malzemelerini ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, fırın gibi yerlerden temin edebiliyor. Market alışverişi yapacak olan vatandaşlar, marketlerin saat kaça kadar açık olduğunu araştırırken, marketlerden konu ile ilgili flaş açıklama geldi. Peki, 30 Ocak Cumartesi marketler kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta kapanacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR HAFTA SONU MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?
Sokağa çıkma yasağının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.
HAFTA İÇİ MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ
Hafta içi marketler saat 10:00'da açılıyor ve 20:00'ye kadar hizmet veriyor.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER GÜNLERİ DEĞİŞTİ
BİM marketlerin resmi internet sitesi üzerinden aktüel ürünler günleri ile ilgili bir duyuru yayımlandı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Değerli Müşterilerimiz, koronavirüsle mücadele kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Cuma Aktüel ürünlerimizin satış gününde değişikliğe gidilmiştir. Bu kapsamda siz değerli müşterilerimize daha sağlıklı hizmet sunmak amacıyla Cuma günleri satışa sunulan Aktüel ürünlerimiz yeni bir duyuruya kadar Çarşamba günleri satışa sunulacaktır." ŞOK AKTÜEL GÜNLERİ DEĞİŞTİ
ŞOK marketlerin Cumartesi günleri müşterilerin beğenisine sunduğu aktüel ürünler listesi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma günü satışa çıkıyor.