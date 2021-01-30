Marketlerden flaş kısıtlama açıklaması: 30 Ocak Cumartesi marketler kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK, Migros...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER GÜNLERİ DEĞİŞTİ

BİM marketlerin resmi internet sitesi üzerinden aktüel ürünler günleri ile ilgili bir duyuru yayımlandı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Değerli Müşterilerimiz, koronavirüsle mücadele kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Cuma Aktüel ürünlerimizin satış gününde değişikliğe gidilmiştir. Bu kapsamda siz değerli müşterilerimize daha sağlıklı hizmet sunmak amacıyla Cuma günleri satışa sunulan Aktüel ürünlerimiz yeni bir duyuruya kadar Çarşamba günleri satışa sunulacaktır."