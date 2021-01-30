Kritik hafta! AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Anadolu Üniversitesi son açıklamalar...

AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Eğitimini açıköğretim üzerinde devam ettiren binlerce öğrenci geçtiğimiz günlerde final sınavına katıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle online yapılan final sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Kredi notunu yükseltmeye çalışan öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'nden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 2021 AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 30.01.2021 10:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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