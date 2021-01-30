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30 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kritik hafta! AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Anadolu Üniversitesi son açıklamalar... Kritik hafta! AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Anadolu Üniversitesi son açıklamalar... AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Eğitimini açıköğretim üzerinde devam ettiren binlerce öğrenci geçtiğimiz günlerde final sınavına katıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle online yapılan final sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Kredi notunu yükseltmeye çalışan öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'nden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 2021 AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? İşte ayrıntılar... Giriş Tarihi: 30.01.2021 10:05
AÖF final sınavı sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2020-2021 güz dönemi final sınavı 16-25 Ocak tarihleri arasında yapıldı. Sınava katılan adaylar, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2021 AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, 2020-2021 AÖF güz dönemi final sınavı sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı belli olmadı. Bir önceki sınavlara bakacak olursak, sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de yer alacak.
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, AÖF bahar dönemi sınavlarının online yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz karar verilmedi. AÖF'ün en son yayımladığı akademik takvimde yer alan bilgiye göre, bahar dönemi takvimi şu şekilde:
AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖF 2020-2021 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15-25 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ders seçimi ise 28 Haziran - 01 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021 Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021
Bahar dönemi sınavlarının online yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor. Salgın sürecine göre sınav tarihlerinde değişiklik olabilir.