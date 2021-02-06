Marketler peş peşe açıkladı! Kısıtlama günlerinde değişecek! 6 Şubat Cumartesi marketler kaçta kapanıyor? A101, ŞOK, BİM...

6 Şubat Cumartesi marketler kaça kadar açık? Türkiye'de 81 il genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. Market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar hafta sonu marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte marketlerin çalışma durumu belli oldu. Marketler ise kısıtlama kararlarını açıkladı. Peki, bugün marketler kaça kadar açık? 6 Şubat 2021 Cumartesi A101, BİM, ŞOK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 06.02.2021 09:18 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 09:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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