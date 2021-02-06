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06 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Marketler peş peşe açıkladı! Kısıtlama günlerinde değişecek! 6 Şubat Cumartesi marketler kaçta kapanıyor? A101, ŞOK, BİM... Marketler peş peşe açıkladı! Kısıtlama günlerinde değişecek! 6 Şubat Cumartesi marketler kaçta kapanıyor? A101, ŞOK, BİM... 6 Şubat Cumartesi marketler kaça kadar açık? Türkiye'de 81 il genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. Market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar hafta sonu marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte marketlerin çalışma durumu belli oldu. Marketler ise kısıtlama kararlarını açıkladı. Peki, bugün marketler kaça kadar açık? 6 Şubat 2021 Cumartesi A101, BİM, ŞOK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 06.02.2021 09:18 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 09:18
Hafta sou marketler kaçta kapanacak? Türkiye'de 81 ilde 6-7 Şubat tarihlerinde kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kısıtlama nedeniyle marketler de belirli saatler aralığında açık olacak. Market ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, bugün marketlerin çalışma saatlerini araştırıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bugün marketler kaça kadar açık? 6 Şubat 2021 Cumartesi A101, BİM, ŞOK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR HAFTA SONU MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?
Sokağa çıkma yasağının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.
HAFTA İÇİ MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ
Hafta içi marketler saat 10:00'da açılıyor ve 20:00'ye kadar hizmet veriyor.
BİM MARKETLERDEN DEĞİŞİKLİK AÇIKLAMASI
Koronavirüsle mücadele kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma aktüel ürünlerin satış gününü çarşamba gününe çeken BİM marketler, yaptığı yeni açıklama ile eski sisteme geri dönüldüğünü bildirdi. Buna göre, BİM aktüel ürünler yeniden Cuma günleri müşterilerin beğenisine sunulacak.
BİM 9 ŞUBAT SALI AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN... ŞOK AKTÜEL GÜNLERİ DEĞİŞTİ
ŞOK marketlerin Cumartesi günleri müşterilerin beğenisine sunduğu aktüel ürünler listesi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma günü satışa çıkıyor.