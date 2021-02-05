BİM'e bakım ürünleri damga vuracak! 9 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler olacak? Liste belli oldu

BİM 9 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin salı günü indirimlerini merak eden vatandaşlar için güncel kataloğu sayfamızda derledik. İndirimli ürünler arasında pijama takımı, 3'lü erkek/kadın çorap, 3'lü sporcu çorabı, mandallı kalp metal pano, peluş kalp çanta, kalpli organizer, boya seti, seyahat seti gibi ürünlerin yanı sıra bakım ürünleri dikkat çekiyor. İşte BİM 9 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 05.02.2021 17:18 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 17:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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