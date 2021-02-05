05 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri BİM'e bakım ürünleri damga vuracak! 9 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler olacak? Liste belli oldu

BİM'e bakım ürünleri damga vuracak! 9 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler olacak? Liste belli oldu

BİM 9 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin salı günü indirimlerini merak eden vatandaşlar için güncel kataloğu sayfamızda derledik. İndirimli ürünler arasında pijama takımı, 3'lü erkek/kadın çorap, 3'lü sporcu çorabı, mandallı kalp metal pano, peluş kalp çanta, kalpli organizer, boya seti, seyahat seti gibi ürünlerin yanı sıra bakım ürünleri dikkat çekiyor. İşte BİM 9 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 05.02.2021 17:18 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 17:18
  • 1
  • 21
BİM'e bakım ürünleri damga vuracak! 9 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler olacak? Liste belli oldu

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 9 Şubat tarihli BİM kampanyaları merakla bekleniyordu. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM 9 Şubat indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, önümüzdeki hafta BİM'de hangi ürünler olacak? BİM müşterilerini hangi ürünler bekliyor? İşte 9 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
BİM'e bakım ürünleri damga vuracak! 9 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler olacak? Liste belli oldu

Bentini Ekose Erkek Pijama Takımı

• M-L-XL

  • 3
  • 21
BİM'e bakım ürünleri damga vuracak! 9 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler olacak? Liste belli oldu

Casilli
Kalp Tema Desenli Kadın Pijama Takımı

• S-M-L

  • 4
  • 21
BİM'e bakım ürünleri damga vuracak! 9 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler olacak? Liste belli oldu

Comfort Family
Jakarlı Kadın Atlet

• S-M/L-XL

  • 5
  • 21
BİM'e bakım ürünleri damga vuracak! 9 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler olacak? Liste belli oldu

Casilli
Kutulu Çorap & Çamaşır Takımı

• Erkek/Kadın
• S-M/L-XL