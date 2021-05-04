Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? Tam kapanmada marketlerde sigara ve alkol satışı yasak mı? Detaylar açıklandı

Marktelerde sigara ve alkol satışı yasak mı? Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde marketler için yeni düzenleme yapıldı. Cuma gününden itibaren geçerli olacak bazı ürünlere getirilen satış yasağı sonrası gözler sigaralara çevrildi. Sigara ve alkol satışının yasak olup olmadığı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? Tam kapanmada marketlerde sigara ve alkol satışı yasak mı? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 04.05.2021 09:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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