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Haberler Galeri Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? Tam kapanmada marketlerde sigara ve alkol satışı yasak mı? Detaylar açıklandı

Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? Tam kapanmada marketlerde sigara ve alkol satışı yasak mı? Detaylar açıklandı

Marktelerde sigara ve alkol satışı yasak mı? Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde marketler için yeni düzenleme yapıldı. Cuma gününden itibaren geçerli olacak bazı ürünlere getirilen satış yasağı sonrası gözler sigaralara çevrildi. Sigara ve alkol satışının yasak olup olmadığı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? Tam kapanmada marketlerde sigara ve alkol satışı yasak mı? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 04.05.2021 09:38
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Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? Tam kapanmada marketlerde sigara ve alkol satışı yasak mı? Detaylar açıklandı

Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? Tam kapanma sürecinde bazı kısıtlamalar hayata geçirildi. Marketlerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidiliren, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğini bildirdi. Bunun sigara satışlarını kapsayıp kapsamadığı ise sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Peki, marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? Tam kapanmada marketlerde sigara ve alkol satışı yasak mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? Tam kapanmada marketlerde sigara ve alkol satışı yasak mı? Detaylar açıklandı

MARKETLERDE SİGARA SATIŞI YASAKLANDI MI?

'Market Tedbirleri' konulu genelgede tütün ürünleri ibaresi yer almadı. Buna göre marketlere getirilen satışı yasaklanan ürünler arasında sigara bulunmuyor. Marketlerde sigara satışı devam edecek.

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Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? Tam kapanmada marketlerde sigara ve alkol satışı yasak mı? Detaylar açıklandı

MARKETLERDE ALKOL SATIŞI YASAKLANDI MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede alkol satışı ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek."

Buna göre marketlerde alkol satışına izin verilmeyecek.

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Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? Tam kapanmada marketlerde sigara ve alkol satışı yasak mı? Detaylar açıklandı

MARKET YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. Yeni genelgeye göre, market yasağı 7 Mayıs Cuma günü başlayacak.

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Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? Tam kapanmada marketlerde sigara ve alkol satışı yasak mı? Detaylar açıklandı

MARKETLERDE SATIŞI YASAKLANAN ÜRÜNLER HANGİLERİ?

7 Mayıs Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.