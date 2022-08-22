22 Ağustos 2022, Pazartesi
Mardin'deki korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Genç kadın bebeğiyle birlikte 1 metreden atladı
Mardin'de 2 ;TIR'ın sebeb olduğu ve 20 kişinin hayatını kaybettiği kaza Türkiye'yi yasa boğdu. Onlarca yaralının tedavisine devam edilirken, Mardin'deki kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Genç bir kadının, çocuğunun içinde olduğu bebek arabasıyla kendini 1 metre yüksekten attığı güvenlik kameralarına yansıdı.
Giriş Tarihi: 22.08.2022 12:44 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 12:49
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