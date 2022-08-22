Mardin’deki korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Genç kadın bebeğiyle birlikte 1 metreden atladı

Can pazarının yaşandığı kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bu kazada da 16 kişi yaşamını yitirdi. Her iki kazada yaralanan 26 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazalarda 11 araç ile 3 iş yerinde de büyük hasar meydana geldi.