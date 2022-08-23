Devlet Dereli’de yaraları böyle sardı! Yeni bir şehir inşa edildi

Yaşanan sel afetinin ardından yaklaşık 2 yıldır konteynerde hizmet verdikten sonra işyerine taşınan esnaftan biri olan terzi Kadir Öztürk, "İlçede 20 yılı aşkın süredir terzilik yapıyorum. Yaşanan sel afetinde işyerimiz kısmi zarar görmüştü ancak buna rağmen risk taşıması nedeniyle yıkılan binalardaki işyerlerinden biri oldu. Bir süre devletin bize sağladığı imkânlardan faydalanarak konteynerlerde hizmet verdik. Konut ve işyerlerinin tamamlanmasının ardından biz de yeni işyerimize taşındık. Oldukça memnunuz, çünkü modern bir ilçeye sahip olmakla beraber işyerlerimizin konumu da statüsü de değişti. Daha iyi şartlarda hizmet verecek olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.