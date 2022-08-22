22 Ağustos 2022, Pazartesi
Cumhur İttifakı Ahlat'ta buluşacak! Devletin zirvesi 25 Ağustos'ta bir araya gelecek | Ahlat 951. Kutlama etkinliğine hazır
Türk milletine Anadolu'nun kapılarını açan büyük zaferin 951'inci yıl dönümü nedeniyle Malazgirt Meydan Savaşının kazanılmasında büyük öneme sahip Ahlat'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Etkinliklere bakanlar, kuvvet komutanları, milletvekilleri ve vatandaşlar da katılacak. Devletin zirvesi 25 Ağustos'ta Ahlat'ta bir araya gelecek.
Giriş Tarihi: 22.08.2022 07:42 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 07:42
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