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Haberler Galeri Cumhur İttifakı Ahlat'ta buluşacak! Devletin zirvesi 25 Ağustos'ta bir araya gelecek | Ahlat 951. Kutlama etkinliğine hazır

Cumhur İttifakı Ahlat'ta buluşacak! Devletin zirvesi 25 Ağustos'ta bir araya gelecek | Ahlat 951. Kutlama etkinliğine hazır

Türk milletine Anadolu'nun kapılarını açan büyük zaferin 951'inci yıl dönümü nedeniyle Malazgirt Meydan Savaşının kazanılmasında büyük öneme sahip Ahlat'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Etkinliklere bakanlar, kuvvet komutanları, milletvekilleri ve vatandaşlar da katılacak. Devletin zirvesi 25 Ağustos'ta Ahlat'ta bir araya gelecek.

Sabah
Giriş Tarihi: 22.08.2022 07:42 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 07:42
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Cumhur İttifakı Ahlat’ta buluşacak! Devletin zirvesi 25 Ağustos’ta bir araya gelecek | Ahlat 951. Kutlama etkinliğine hazır

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kurulan 1071 sultan Alparslan Otağı, bu yıl 951. Yıldönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi etkinliklerine hazırlandı. Bu yıl ki kutlama etkinlikleri festival tadında gerçekleştirilecek.

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Cumhur İttifakı Ahlat’ta buluşacak! Devletin zirvesi 25 Ağustos’ta bir araya gelecek | Ahlat 951. Kutlama etkinliğine hazır

Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı ve Anadolu'nun tapusu olarak nitelendirilen Ahlat'ta Malazgirt Zaferi için hazırlıklar tamamlandı. 450 bin metrekare alan üzerinde kurulan 1071 Sultan Alparslan Otağı, 23-26 Ağustos tarihlerinde okçuluk, atıcılık, atlı okçuluk, kökbörü, geleneksel oyunlar gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

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Cumhur İttifakı Ahlat’ta buluşacak! Devletin zirvesi 25 Ağustos’ta bir araya gelecek | Ahlat 951. Kutlama etkinliğine hazır

Öte yandan otağ içinde bulunan 50 çadırda katılımcı illerin stantları da görücüye çıkacak. Türkiye'nin 81 ilinden katılım sağlanacak ve el sanatları sergileri de açılacak.

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Cumhur İttifakı Ahlat’ta buluşacak! Devletin zirvesi 25 Ağustos’ta bir araya gelecek | Ahlat 951. Kutlama etkinliğine hazır

SELÇUKLU MEYDAN MEZARLIĞI'NI ZİYARET EDECEK

Devletin zirvesi 25 Ağustos'ta Bitlis Ahlat'ta ve 26 Ağustos'ta ise Muş, Malazgirt'te buluşacak. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, milletvekilleri ve kuvvet komutanlarının da Ahlat ve Malazgirt kutlamalarına katılmaları bekleniyor.

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Cumhur İttifakı Ahlat’ta buluşacak! Devletin zirvesi 25 Ağustos’ta bir araya gelecek | Ahlat 951. Kutlama etkinliğine hazır

Etkinliklere dış misyon şefleri de katılacak. Başkan Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan 9 bin 200 abidenin bulunduğu Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret edecek.