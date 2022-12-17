İstanbul'da gövde gösterisi! Özel Harekat polislerinden 54 saatlik tatbikat

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı 540 özel harekat polisinin katılımıyla 3 gündür devam eden "özel harekat 2022 yıl sonu tatbikatı" tamamlandı. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu ve Çiftealan Mahallesi kırsalında yapılan tatbikat 54 saat sürdü. Yerli ve milli silah ile mühimmatların kullanıldığı arazide yapılan tatbikat, timlerin helikopter eşliğinde hava destekli arama, tarama faaliyeti ve polis helikopterinin tespit ettiği hedef noktayı kara timlerine bildirmesiyle başladı. Belirlenen bölgeye sıcak temas sağlanırken, skorsky tipi ikinci helikopterle arazi timine destek olarak hakim noktalara makinalı tüfek ve keskin nişancı personeli indirildi. İşte nefes kesen anlardan bazı kareler...