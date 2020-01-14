Mansur Yavaş'ın yeni icraatı! Önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden başladı

Mansur Yavaş'ın yeni icraatı, kurumuş ağaçları keserek heykel yapmak oldu. Başkentte, Ankara Büyükşehir Belediyesi binası önündeki heykeller dikkat çekiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi şehirdeki kurumuş olan ağaçları keserek; Ankara keçisi, tavşan, güvercin ve Ankara kedisi figürlerinin olduğu heykellere dönüştürdü. İlk olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki ağaçlara yapılan çalışma, şehirdeki diğer kurumuş ağaçlarda da uygulanacak.