14 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Mansur Yavaş'ın yeni icraatı! Önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden başladı

Mansur Yavaş'ın yeni icraatı, kurumuş ağaçları keserek heykel yapmak oldu. Başkentte, Ankara Büyükşehir Belediyesi binası önündeki heykeller dikkat çekiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi şehirdeki kurumuş olan ağaçları keserek; Ankara keçisi, tavşan, güvercin ve Ankara kedisi figürlerinin olduğu heykellere dönüştürdü. İlk olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki ağaçlara yapılan çalışma, şehirdeki diğer kurumuş ağaçlarda da uygulanacak.

Giriş Tarihi: 14.01.2020 19:21 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 19:23
  • 1
  • 8
Mansur Yavaş'ın yeni icraatı! Önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden başladı

Mansur Yavaş'ın yeni icraatı, kurumuş ağaçları keserek heykel yapmak oldu. Başkentte, Ankara Büyükşehir Belediyesi binası önündeki heykeller dikkat çekiyor.

  • 2
  • 8
Mansur Yavaş'ın yeni icraatı! Önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi şehirdeki kurumuş olan ağaçları keserek; Ankara keçisi, tavşan, güvercin ve Ankara kedisi figürlerinin olduğu heykellere dönüştürdü.

  • 3
  • 8
Mansur Yavaş'ın yeni icraatı! Önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden başladı

İlk olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki ağaçlara yapılan çalışma, şehirdeki diğer kurumuş ağaçlarda da uygulanacak.

  • 4
  • 8
Mansur Yavaş'ın yeni icraatı! Önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen projeyle ilk olarak Hipodrom Caddesi üzerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önündeki dört çınar ağacı, restore edildi.

  • 5
  • 8
Mansur Yavaş'ın yeni icraatı! Önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden başladı

BAŞKENTLİLERE SORULACAK

Projeyi yaygınlaştırmayı planlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Seğmenler ve Botanik Parkı ile diğer prestij parklarda projenin uygulanması konusunda Başkentlilerin fikir ve önerilerine de başvuracak.