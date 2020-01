Domuz eti ve at eti satan firmalar… İşte, 2020 Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi!

Domuz ve at eti satan firmalar hangileri? 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesi yayınlandı. Sahte ürün satan veya ürünlere farklı ve sağlıksız malzemeler karıştıran firmalar tek tek ifşa oldu. Vatandaşlar da bu sağlıksız ürünleri yememek için Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesini araştırıyor. Domuz eti ve at eti satan firmalar yoğun şekilde sorgulanıyor. Et ürünlerinin yanı sıra, alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharat, bitki, çay ve kahve, bitkisel yağ ve margarin, çikolata ve kakao ürünleri gibi ürünlerde de taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi. İşte Tarım Bakanlığı hileli ürünler tam listesi!