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Domuz eti ve at eti satan firmalar… İşte, 2020 Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi!

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesi gündem oldu. Domuz eti ve at eti satan firmalar açıklandı. 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesi vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Bakanlık tarafından yayımlanan listeye göre gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeler ilan edildi. Toplam 229 firmaya ait 386 parti ürün kamuoyuyla paylaşıldı. Listede, firma adı, marka, ürün adı, uygunsuzluk nedeni ve parti numaraları sıralanıyor. Peki, domuz ve at eti satan firmalar hangileri? İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesi…

Giriş Tarihi: 14.01.2020 19:17 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 19:18
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Domuz eti ve at eti satan firmalar… İşte, 2020 Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi!

Domuz ve at eti satan firmalar hangileri? 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesi yayınlandı. Sahte ürün satan veya ürünlere farklı ve sağlıksız malzemeler karıştıran firmalar tek tek ifşa oldu. Vatandaşlar da bu sağlıksız ürünleri yememek için Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesini araştırıyor. Domuz eti ve at eti satan firmalar yoğun şekilde sorgulanıyor. Et ürünlerinin yanı sıra, alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharat, bitki, çay ve kahve, bitkisel yağ ve margarin, çikolata ve kakao ürünleri gibi ürünlerde de taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi. İşte Tarım Bakanlığı hileli ürünler tam listesi!

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Domuz eti ve at eti satan firmalar… İşte, 2020 Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ve çikolataların yer aldığı 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuna açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları ilan edildi.

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Domuz eti ve at eti satan firmalar… İşte, 2020 Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi!

Duyuruda, taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürünün listesi yer aldı. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun gerçekleştirildiği 2012 yılından bu yana 1443 firmaya ait 3 bin 202 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunulmuş oldu.

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Domuz eti ve at eti satan firmalar… İşte, 2020 Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi!

Duyuruda, alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharat, bitki, çay ve kahve, bitkisel yağ ve margarin, çikolata ve kakao ürünleri, enerji içecekleri, et ve et ürünleri, şekerli mamuller, meyve ve sebze işleme ürünleri, kuru yemiş ve çerezler ile takviye edici gıdalarda taklit-tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen ürünlerin listesi yer aldı. Listede, firma adı, marka, ürün adı, uygunsuzluk nedeni ve parti numaraları sıralandı.

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Domuz eti ve at eti satan firmalar… İşte, 2020 Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi!

Buna göre, kamuoyuyla paylaşılan alkolsüz içeceklerde ve takviye edici gıda ürünlerinde ilaç etken maddesi, ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenirken, kuru yemiş kategorisindeki Antep fıstığı ürününde yer fıstığı görüldü.