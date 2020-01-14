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Domuz eti ve at eti satan firmalar… İşte, 2020 Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi!
Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesi gündem oldu. Domuz eti ve at eti satan firmalar açıklandı. 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesi vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Bakanlık tarafından yayımlanan listeye göre gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeler ilan edildi. Toplam 229 firmaya ait 386 parti ürün kamuoyuyla paylaşıldı. Listede, firma adı, marka, ürün adı, uygunsuzluk nedeni ve parti numaraları sıralanıyor. Peki, domuz ve at eti satan firmalar hangileri? İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesi…
Giriş Tarihi: 14.01.2020 19:17 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 19:18
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