2020 TOKİ başvurusu için son saatler… TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Çalışmayanlar TOKİ’ye başvurabilir mi?

2020 TOKİ başvurusu nasıl yapılır? TOKİ 100 bin konut başvuru şartları nelerdir? TOKİ tarafından Türkiye genelinde 81 ilde toplam 100 bin konut yapılacak. 15 Aralık'tan itibaren başvurular alınmaya başlanmıştı. Milyonlarca kişinin başvuru yaptığı öğrenilirken başvuru döneminde sona gelindi. 15 Ocak itibariyle TOKİ başvuruları sona erecek. Bu büyük fırsatı kaçırmak istemeyen ve ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar TOKİ başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. TOKİ başvuru şartları nelerdir? Çalışmayanlar TOKİ'ye başvurabilir mi? Sabit bir maaşı olmadığı halde ev sahibi olmak isteyenler TOKİ'ye başvurup başvuramayacağını merak ediyor. İşte, 2020 TOKİ başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı ve tüm şartları!