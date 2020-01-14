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2020 TOKİ başvurusu için son saatler… TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Çalışmayanlar TOKİ’ye başvurabilir mi?

TOKİ başvurusu için son saatlere girildi. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? 2020 TOKİ başvuru şartları nelerdir? Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber geçtiğimiz ay verilmişti. Dar gelirli vatandaşlar için yapılan, 2+1 ve 3+1 alternatifleri bulunan TOKİ 100 bin konut başvurularında sona gelindi. Başvuru yapmayı unutan veya bir türlü başvuruda bulunamayan vatandaşlar bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından yapılacak kura çekimiyle hak sahipleri belli olacak. 100 bin konut projesinin 81 ilde 1,5 yıllık sürede tamamlanması bekleniyor. Peki, TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ başvuru şartları nelerdir? Çalışmayanlar TOKİ'ye başvurabilir mi?

Giriş Tarihi: 14.01.2020 22:21 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 22:39
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2020 TOKİ başvurusu için son saatler… TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Çalışmayanlar TOKİ’ye başvurabilir mi?
2020 TOKİ başvurusu için son saatler… TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Çalışmayanlar TOKİ’ye başvurabilir mi?

2020 TOKİ başvurusu nasıl yapılır? TOKİ 100 bin konut başvuru şartları nelerdir? TOKİ tarafından Türkiye genelinde 81 ilde toplam 100 bin konut yapılacak. 15 Aralık'tan itibaren başvurular alınmaya başlanmıştı. Milyonlarca kişinin başvuru yaptığı öğrenilirken başvuru döneminde sona gelindi. 15 Ocak itibariyle TOKİ başvuruları sona erecek. Bu büyük fırsatı kaçırmak istemeyen ve ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar TOKİ başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. TOKİ başvuru şartları nelerdir? Çalışmayanlar TOKİ'ye başvurabilir mi? Sabit bir maaşı olmadığı halde ev sahibi olmak isteyenler TOKİ'ye başvurup başvuramayacağını merak ediyor. İşte, 2020 TOKİ başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı ve tüm şartları!

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2020 TOKİ başvurusu için son saatler… TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Çalışmayanlar TOKİ’ye başvurabilir mi?
2020 TOKİ başvurusu için son saatler… TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Çalışmayanlar TOKİ’ye başvurabilir mi?

İSTANBUL'DA 10 BİN KONUT

TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde aslan payı Megakent İstanbul'un oldu. İstanbul projenin yüzde 10'una denk gelen 10 bin konuta sahip olacak. 10 bin konut Başakşehir, Arnavutköy ve Tuzla'da yapılacak.

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2020 TOKİ başvurusu için son saatler… TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Çalışmayanlar TOKİ’ye başvurabilir mi?
2020 TOKİ başvurusu için son saatler… TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Çalışmayanlar TOKİ’ye başvurabilir mi?

BAŞKAN ERDOĞAN 1.5 YILDA BİTİRİLSİN TALİMATI VERDİ

TOKİ 100 bin sosyal konut projesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdelemişti. Erdoğan'ın müjdesinin ardından başvurular başladı. Başkan Erdoğan, dar gelirlileri ev sahibi yapma konusunda kararlılıklarına vurgu yaparak, "Her yıl en az 100 bin sosyal konut yapılacak" dedi. Başkan Erdoğan, TOKİ evlerinin 1,5 yılda sahiplerine teslim edilmesi talimatını verdi.

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2020 TOKİ başvurusu için son saatler… TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Çalışmayanlar TOKİ’ye başvurabilir mi?
2020 TOKİ başvurusu için son saatler… TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Çalışmayanlar TOKİ’ye başvurabilir mi?

PEŞİNAT NE KADAR OLACAK?

Ucuz toplu konut projeleri kapsamında 100 bin sosyal konut inşa edecek olan TOKİ, bu konutları aylık 894 liradan başlayan taksitlerle satışa sunacak. 240 ay vadelik taksitler için yüzde 10'luk bir peşinat talep eden TOKİ, evleri 2+1 75-85 metrekare ve 3+1 100 metrekare olarak inşa edecek.

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2020 TOKİ başvurusu için son saatler… TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Çalışmayanlar TOKİ’ye başvurabilir mi?
2020 TOKİ başvurusu için son saatler… TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Çalışmayanlar TOKİ’ye başvurabilir mi?

0,49 FAİZ İLE 240 AYA KADAR VADE

75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.