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2020 TOKİ başvurusu için son saatler… TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Çalışmayanlar TOKİ’ye başvurabilir mi?
TOKİ başvurusu için son saatlere girildi. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? 2020 TOKİ başvuru şartları nelerdir? Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber geçtiğimiz ay verilmişti. Dar gelirli vatandaşlar için yapılan, 2+1 ve 3+1 alternatifleri bulunan TOKİ 100 bin konut başvurularında sona gelindi. Başvuru yapmayı unutan veya bir türlü başvuruda bulunamayan vatandaşlar bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından yapılacak kura çekimiyle hak sahipleri belli olacak. 100 bin konut projesinin 81 ilde 1,5 yıllık sürede tamamlanması bekleniyor. Peki, TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ başvuru şartları nelerdir? Çalışmayanlar TOKİ'ye başvurabilir mi?
Giriş Tarihi: 14.01.2020 22:21 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 22:39
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2020 TOKİ başvurusu için son saatler… TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Çalışmayanlar TOKİ’ye başvurabilir mi?
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2020 TOKİ başvurusu için son saatler… TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Çalışmayanlar TOKİ’ye başvurabilir mi?
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2020 TOKİ başvurusu için son saatler… TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Çalışmayanlar TOKİ’ye başvurabilir mi?
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2020 TOKİ başvurusu için son saatler… TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Çalışmayanlar TOKİ’ye başvurabilir mi?
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2020 TOKİ başvurusu için son saatler… TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Çalışmayanlar TOKİ’ye başvurabilir mi?