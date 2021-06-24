24 Haziran 2021, Perşembe
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47 bin 167 personelle eş zamanlı operasyon! 1002 kişi yakalandı
Ülke genelinde eş zamanlı 47 bin 167 personelin katılımıyla "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 1.002 şahıs yakalandı, 96 şahıs gözaltına alındı. 113 bin 59 aracın kontrol edildiği, 33 bin 152 iş yerinin denetlendiği uygulamada, 583 araç trafikten men edilirken 8 iş yerine idari işlem uygulandı.
Giriş Tarihi: 24.06.2021 11:53 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 12:25
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