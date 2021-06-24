47 bin 167 personelle eş zamanlı operasyon! 1002 kişi yakalandı

Ülke genelinde 11 bin 716 karma ekip, 246 dedektör köpek ve 47 bin 167 personelin katılımı ile yapılan uygulama sonucunda; 1.002 aranan şahıs yakalandı, 96 şahıs gözaltına alındı. Uygulamada, sosyal mesafe kuralını ihlalden 467 ve diğer yaptırımlardan 165, toplam 632 kişiye idari işlem yapılırken, 79 kişiye ise adli işlem olmak üzere toplam 711 kişiye adli/idari işlem uygulandı.