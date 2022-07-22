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Manşetlerde 22 Temmuz 2007 zaferi! Kritik 2007 seçimlerinde neler yaşandı?

AK Parti 3 Kasım 2002'deki seçimle tek başına iktidara geldi henüz 15 aylık bir partiydi. En kritik seçimlerden biri 22 Temmuz 2007'deydi. Yani 15 yıl önce bugün. O dönem 28 Şubat'ın yansımaları devam ediyordu. Peki Türkiye nasıl bir atmosferde gitmiş o seçimlere? Kritik 2007 seçimlerinde neler yaşandı? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 22.07.2022 10:06 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022 10:08
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Manşetlerde 22 Temmuz 2007 zaferi! Kritik 2007 seçimlerinde neler yaşandı?

E-muhtıra, cumhuriyet mitingleri ve Meclis'teki 367 tartışmasında Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararın gölgesinde gidildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Manşetlerde 22 Temmuz 2007 zaferi! Kritik 2007 seçimlerinde neler yaşandı?

AK Parti o seçimlerde de en yakın rakibi CHP'ye büyük fark atarak iki katından fazla oy, yüzde 46.58'lik oy aldı.

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Manşetlerde 22 Temmuz 2007 zaferi! Kritik 2007 seçimlerinde neler yaşandı?

Türkiye'nin 81 ilinin 80'inde milletvekili çıkardı ve önceki zaferlerini taçlandırdı.

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Manşetlerde 22 Temmuz 2007 zaferi! Kritik 2007 seçimlerinde neler yaşandı?

AK Parti 3 Kasım 2002 yılında yapılan seçimle tek başına iktidara geldi. Henüz 15 aylık bir partiydi. İkinci sandık galibiyetini 2004'teki yerel seçimlerde aldı.

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Manşetlerde 22 Temmuz 2007 zaferi! Kritik 2007 seçimlerinde neler yaşandı?

Halk, yüzde 40,2 ile yerel iktidarı da AK Parti'ye verdi. AK Parti'nin, seçimdeki en yakın rakibi CHP ile arasında 20 puan fark vardı. Bir sonraki sınav 2007 genel seçimleriydi.