Manşetlerde 22 Temmuz 2007 zaferi! Kritik 2007 seçimlerinde neler yaşandı?

AK Parti 3 Kasım 2002'deki seçimle tek başına iktidara geldi henüz 15 aylık bir partiydi. En kritik seçimlerden biri 22 Temmuz 2007'deydi. Yani 15 yıl önce bugün. O dönem 28 Şubat'ın yansımaları devam ediyordu. Peki Türkiye nasıl bir atmosferde gitmiş o seçimlere? Kritik 2007 seçimlerinde neler yaşandı? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.