Manisa'da akılalmaz deprem istatistiği! Neredeyse her dakika deprem oldu! İşte korkutan rakamlar...
Manisa'daki depremler sürüyor! Bu sabah Akhisar merkezli 4.0 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. 22 Ocak'ta 5.4 büyüklüğündeki depremle başlayan artçı sarsıntılar bir türlü sona ermedi. Manisa neredeyse her dakika artçı sarsıntılar ile sokağa dökülüyor. Evleri yeni olanlar sorun yaşamazken, mahallelerde eski konutlarda oturanlar evlere girmek istemiyor. AFAD'ın bölgedeki destekleri sürerken, korkutan deprem istatistiği ortaya çıktı. Manisa'da 22 Ocak'tan itibaren 2 bin 500'ü aşkın irili ufaklı deprem meydana geldiği tespit edildi. İşte Manisa'daki son depremler ve dikkat çeken detaylar...
Giriş Tarihi: 08.02.2020 13:16Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 13:24