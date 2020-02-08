Manisa'da akılalmaz deprem istatistiği! Neredeyse her dakika deprem oldu! İşte korkutan rakamlar...

2 HAFTADA 2500 DEPREM

Büyüklü küçüklü sarsıntıların sayısı 2 bin 500'ü geçmiş durumda. Kırsal kesimdeki bazı mahallelerde hasar var. Bugün 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Özellikle depremin merkez üssü Kırkağaç ve Akhisar ilçelerinde herkes elinde telefon meydana gelen depremleri takip ediyor.