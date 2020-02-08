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Manisa'da akılalmaz deprem istatistiği! Neredeyse her dakika deprem oldu! İşte korkutan rakamlar...

Manisa'daki depremler sürüyor! Bu sabah Akhisar merkezli 4.0 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. 22 Ocak'ta 5.4 büyüklüğündeki depremle başlayan artçı sarsıntılar bir türlü sona ermedi. Manisa neredeyse her dakika artçı sarsıntılar ile sokağa dökülüyor. Evleri yeni olanlar sorun yaşamazken, mahallelerde eski konutlarda oturanlar evlere girmek istemiyor. AFAD'ın bölgedeki destekleri sürerken, korkutan deprem istatistiği ortaya çıktı. Manisa'da 22 Ocak'tan itibaren 2 bin 500'ü aşkın irili ufaklı deprem meydana geldiği tespit edildi. İşte Manisa'daki son depremler ve dikkat çeken detaylar...

Giriş Tarihi: 08.02.2020 13:16 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 13:24
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Manisa'da akılalmaz deprem istatistiği! Neredeyse her dakika deprem oldu! İşte korkutan rakamlar...

Manisa'da 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından irili ufaklı sarsıntılar sürüyor. Dün sabah 09.30 sularında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, bugün sabah saatlerinde 2 deprem daha meydana geldi. Depremin merkez üssü Akhisar ilçesi olarak tepit edilirken, şiddeti 4.0 olarak saptandı. Manisa'da depremler vatandaşları tedirgin ederken korkutan bir istatistik de belirlendi. İşte detaylar...

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Manisa'da akılalmaz deprem istatistiği! Neredeyse her dakika deprem oldu! İşte korkutan rakamlar...

2 HAFTADA 2500 DEPREM

Büyüklü küçüklü sarsıntıların sayısı 2 bin 500'ü geçmiş durumda. Kırsal kesimdeki bazı mahallelerde hasar var. Bugün 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Özellikle depremin merkez üssü Kırkağaç ve Akhisar ilçelerinde herkes elinde telefon meydana gelen depremleri takip ediyor.

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Manisa'da akılalmaz deprem istatistiği! Neredeyse her dakika deprem oldu! İşte korkutan rakamlar...

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ HAKİM

Manisa 22 Ocak'tan beri beşik gibi sallanıyor. O gün meydana gelen 5,4'lük depremden sonra sanki yer hiç durmadı. Her gün onlarca sarsıntı oluyor. Sayıları 2 bin 500'ü geçmiş durumda.

Manisalılar için günler endişeli geçiyor. Hemen hemen herkes anlık deprem verilerini cep telefonlarından takip ediyor.

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Manisa'da akılalmaz deprem istatistiği! Neredeyse her dakika deprem oldu! İşte korkutan rakamlar...

BAZI EVLERDE HASARLAR VAR

Depremlerin merkez üssü Kırkağaç ve Akhisar ilçeleri. Sarsıntılar kırsal alanlardaki yerleşim birimlerinde hasara da neden oldu.

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Manisa'da akılalmaz deprem istatistiği! Neredeyse her dakika deprem oldu! İşte korkutan rakamlar...

AKHİSAR BELEDİYESİ HASARLI BİNALARI AÇIKLADI

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "390'ın üzerinde hafif hasarlı, 140'ın üzerinde ağır hasarlı binamız var. Acil yıkılması gereken binalar var, fakat şöyle bir en azından rahatlatıcı bilgi vereyim, ağır hasarlı binalar veya yıkılması gereken binaların hemen hemen hepsi, çok eski, kerpiç ve taş yığma evlerden oluşuyor. Betonarme binalarda, yeni yapılan binalarda çok fazla tehlike yok." dedi.