Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Sütlüce Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde hizmet veren bir lokantada şaşkına çeviren bir olay yaşandı. İşletme sahibi, iş yerinde kullanmak üzere internet üzerinden yaklaşık 1.000 TL karşılığında 30 adet plastik tabak sipariş etti.

Siparişin iş yerine ulaşmasının ardından kargo paketi çalışanlar tarafından açıldı. Ancak koliden sipariş edilen tabaklar yerine kullanılmış kot pantolon ve kadın çantası çıktı.

KÖTÜ KOKULU EŞYALARIN ARASINDAN AŞI KARTI ÇIKTI Koliden çıkan eşyaları inceleyen çalışanlar, daha da şaşırtıcı bir detayla karşılaştı. Kıyafetlerin iç kısmına gizlenmiş halde Almanya tarafından düzenlenmiş uluslararası aşı kartı bulundu.

"KIYAFETLER DE ÇANTA DA LEŞ GİBİ KOKUYOR"

Lokanta çalışanı Mustafa Emre Akgül, yaşananlara tepki göstererek şunları söyledi:

"Patronum tabak sipariş vermişti, gelen ise bu kıyafetler oldu. Çanta ile kot pantolon gibi bir şey çıkmış. Kıyafetler de çantada leş gibi kokuyor zaten. Verdiğimiz paradan dolayı değil ama yeter gerçekten, böyle olmaz. İnsanları böyle dolandırarak bir yere varamazlar. Biz 30 tane plastik tabak siparişi vermiştik."

İşletme sahibi, siparişin yerine farklı ürünlerin gönderilmesiyle ilgili gerekli işlemleri başlatmak üzere emniyete başvuracak.