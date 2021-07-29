29 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri ABD'de Türkiye'nin gözdesi SANCAK'a övgü yağdı! Taktik sahada büyük avantaj...

ABD'de Türkiye'nin gözdesi SANCAK'a övgü yağdı! Taktik sahada büyük avantaj...

ABD'nin dünya çapındaki savunma haber sitesi Denfese News Türkiye'nin gözdelerinden SANCAK sistemine övgüler yağdırdı. Elektronik harpte SANCAK ile yeni bir sisteme geçen Türkiye'nin gücü düşmanlarına korku salıyor. Defense News SANCAK için "Dost birliklerin taktik sahada avantaj elde etmesi sağlanıyor" ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 29.07.2021 15:05 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 15:05
  • 1
  • 8
ABD'de Türkiye'nin gözdesi SANCAK'a övgü yağdı!
ABD'de Türkiye'nin gözdesi SANCAK'a övgü yağdı!

ABD medyası Türkiye'nin elektronik harpteki yeni gözdeki SANCAK sistemine geniş yer ayırdı. ABD'nin önde gelen savunma haber sitelerinden Defense News'te yayınlanan haberde Aselsan tarafından geliştirilen SANCAK'ın üstün kabiliyetleri tanıtıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
ABD'de Türkiye'nin gözdesi SANCAK'a övgü yağdı!
ABD'de Türkiye'nin gözdesi SANCAK'a övgü yağdı!

Yazıda sistemin yerden dalgalar, havadan dalgalar ve yakın mesafede dik dalgalarla hedefteki cihazların sinyalleri bozabildiği ve iletişimi karıştırabildiği bilgisine dikkat çekildi.

  • 3
  • 8
ABD'de Türkiye'nin gözdesi SANCAK'a övgü yağdı!
ABD'de Türkiye'nin gözdesi SANCAK'a övgü yağdı!

"Sistem yüksek frekansa sahip bu cihazlara elektronik olarak zarar verme ya da hedefi bloke etmeye odaklı. Bu şekilde hedef cihazda yanlış bilgi transferi oluşturarak dost birliklerin taktik sahada avantaj elde etmesi sağlanıyor" bilgilerine yer verildi.

  • 4
  • 8
ABD'de Türkiye'nin gözdesi SANCAK'a övgü yağdı!
ABD'de Türkiye'nin gözdesi SANCAK'a övgü yağdı!

Yazıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Libya'daki harekatlarında elektronik harbi yoğun olarak kullandığı, Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) elektronik harp sistemlerine entegre edilerek koordine etmesi sayesinde de bu alanda büyük başarı yakaladığının altı çizildi.

  • 5
  • 8
ABD'de Türkiye'nin gözdesi SANCAK'a övgü yağdı!
ABD'de Türkiye'nin gözdesi SANCAK'a övgü yağdı!

TÜRK SİHA'SI ABD'Yİ ZORA SOKUYOR
Yerli ve milli Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), dünya gündemindeki yerini koruyor. Çeşitli medya kuruluşları tarafından dünyaya duyurulan SİHA'lar, son olarak Japon basınının dikkatini çekti.