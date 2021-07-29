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ABD'de Türkiye'nin gözdesi SANCAK'a övgü yağdı! Taktik sahada büyük avantaj...
ABD'nin dünya çapındaki savunma haber sitesi Denfese News Türkiye'nin gözdelerinden SANCAK sistemine övgüler yağdırdı. Elektronik harpte SANCAK ile yeni bir sisteme geçen Türkiye'nin gücü düşmanlarına korku salıyor. Defense News SANCAK için "Dost birliklerin taktik sahada avantaj elde etmesi sağlanıyor" ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 29.07.2021 15:05Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 15:05