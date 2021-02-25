MEB tablet başvurusu: Ücretsiz tablet başvuruları nereden, nasıl yapılır? 25 GB internet...

Ücretsiz tablet başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını sürecinde uzaktan eğitime devam eden öğrenciler, tablet ve bilgisayar yardımlarından yararlanıyor. Bakan Selçuk, yardım için bekleyen vatandaşları yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. İşte, ücretsiz tablet başvuruları nereden, nasıl yapılır? 25 GB internet...