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25 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB tablet başvurusu: Ücretsiz tablet başvuruları nereden, nasıl yapılır? 25 GB internet... MEB tablet başvurusu: Ücretsiz tablet başvuruları nereden, nasıl yapılır? 25 GB internet...
Ücretsiz tablet başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılan tablet yardımı sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tablet dağıtımı hakkında yeni gelişmeleri son dakika olarak duyuruyor. Okulların uzaktan eğitime devam ettiği dönemde yardımdan yararlanmak isteyenler tablet başvuru sürecini sorguluyor. İşte, ücretsiz tablet başvuruları nereden, nasıl yapılır? 25 GB internet...
Giriş Tarihi: 25.02.2021 18:04 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 18:04
Ücretsiz tablet başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını sürecinde uzaktan eğitime devam eden öğrenciler, tablet ve bilgisayar yardımlarından yararlanıyor. Bakan Selçuk, yardım için bekleyen vatandaşları yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. İşte, ücretsiz tablet başvuruları nereden, nasıl yapılır? 25 GB internet...
GALERİ DEVAM EDİYOR MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK DUYURDU
"Öğrencilerimize tablet bilgisayar desteğimiz sürüyor. Bu hafta 15 ildeki 67 bin 620 öğrencimiz daha 25 GB aylık internet paketli bilgisayarına kavuşuyor. Onun bir çocuğumuzun mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Şoföründen teslim görevlisine, emekli veren herkese teşekkürler ..."
TABLET BİLGİSAYAR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Öğrenci veya velilerinin tablet bilgisayar için herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek olmadığını kaydeden Bakan Selçuk, ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden Bakanlıkça hazırlanan strateji çerçevesinde dağıtımların gerçekleştirileceğini bildirmişti.
ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bakanlığın öğrencilere ulaştırdığı tablet bilgisayarlarda, öğrencilerin uzaktan eğitim için ihtiyaç duyduğu 25 GB kotalı internet paketi de bulunuyor.
100 bin ek tablet desteği de yine başvuru gerekmeksizin ailenin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı ve öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler çerçevesinde gerçekleştirilecek.