YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları bugün, saat kaçta açıklanır? ÖSYM son dakika açıklamaları...

YKS TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2021 YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgiye göre açıklanan sonuçlara göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar 6-10 Eylül tarihleri arasında resmi kayıt işlemlerini 4-8 Eylül tarihleri arasında ise elektronik kayıt işlemlerini yapacaklardır açıklamasında bulundu.