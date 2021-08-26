26 Ağustos 2021, Perşembe
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları bugün, saat kaçta açıklanır? ÖSYM son dakika açıklamaları...
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 5-20 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemleri sona erdi. Öğrenciler YKS tercih sonuçları için meraklı bekleyişini sürdürüyor. ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamasının ardından adaylar üniversitelerini öğrenebilecek. Sonuçların duyurulmasının ardından kayıt işlemleri yapılacak. İşte, YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları bugün, saat kaçta açıklanır? ÖSYM son dakika açıklamaları...
Giriş Tarihi: 26.08.2021 00:29
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