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Mahkumlara af yasası var mı? Genel AF çıkacak mı, YOLDA mı 2023? 7. yargı paketi içeriği, infaz indirimi...

"Genel af son dakika yolda mı 2023?" sorusunun cevabı binlerce vatandaş tarafından sorgulanıyor. Mahkumların yakınları uzun süredir beklenti içerisinde. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konu hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklama sonrası 7. Yargı Paketi'nde genel af yasasının bulunup, bulunmadığı merak konusu oldu. Peki, genel af yasası çıkacak mı, var mı? İşte, 7. yargı paketi ve içeriği...

Giriş Tarihi: 22.07.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 11:18
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Mahkumlara af yasası var mı? Genel AF çıkacak mı, YOLDA mı 2023? 7. yargı paketi içeriği, infaz indirimi...

"Genel af yolda mı son dakika?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Mahkumlar ise, "7. Yargı Paketi'nde genel af var mı, çıkacak mı?" gibi soruları gündeme taşıdı. 7. Yargı Paketi'nde mahkumlara af var mı sorusu merak konusu oldu. Peki, genel af çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte af yasası son durum 2023!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mahkumlara af yasası var mı? Genel AF çıkacak mı, YOLDA mı 2023? 7. yargı paketi içeriği, infaz indirimi...

MAHKUMLARA GENEL AF ÇIKTI MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu. Tunç açıklamasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen kanun teklifin detaylarını aktardı. İşte, yapılan açıklama;

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Mahkumlara af yasası var mı? Genel AF çıkacak mı, YOLDA mı 2023? 7. yargı paketi içeriği, infaz indirimi...

"TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen kanun teklifine göre;•31/7/2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir.

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Mahkumlara af yasası var mı? Genel AF çıkacak mı, YOLDA mı 2023? 7. yargı paketi içeriği, infaz indirimi...

31/7/2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir.

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Mahkumlara af yasası var mı? Genel AF çıkacak mı, YOLDA mı 2023? 7. yargı paketi içeriği, infaz indirimi...

Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecektir.

Kabul edilen teklife göre ayrıca;