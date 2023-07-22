22 Temmuz 2023, Cumartesi
Mahkumlara af yasası var mı? Genel AF çıkacak mı, YOLDA mı 2023? 7. yargı paketi içeriği, infaz indirimi...
"Genel af son dakika yolda mı 2023?" sorusunun cevabı binlerce vatandaş tarafından sorgulanıyor. Mahkumların yakınları uzun süredir beklenti içerisinde. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konu hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklama sonrası 7. Yargı Paketi'nde genel af yasasının bulunup, bulunmadığı merak konusu oldu. Peki, genel af yasası çıkacak mı, var mı? İşte, 7. yargı paketi ve içeriği...
Giriş Tarihi: 22.07.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 11:18
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