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Harekatın 49. yılında hizmete giriyor! Kapasitede dev artış | İşte Ercan Havalimanı'ndan en özel kareler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapımı tamamlanan yeni Ercan Havalimanı Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde bugün törenle hizmete açılacak. İlk resmi uçuşu ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı KKTC'ye getirecek uçak yapacak. İşte yenilenen Ercan Havalimanı'ndan görüntüler...

Giriş Tarihi: 20.07.2023 12:39
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Harekatın 49. yılında hizmete giriyor! Kapasitede dev artış | İşte Ercan Havalimanı’ndan en özel kareler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Lefkoşa'da yapımı tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışı 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.

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Harekatın 49. yılında hizmete giriyor! Kapasitede dev artış | İşte Ercan Havalimanı’ndan en özel kareler

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, test uçuşları başarıyla tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı'na ilk inişi Başkan Erdoğan'ın uçağı gerçekleştirecek.

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Harekatın 49. yılında hizmete giriyor! Kapasitede dev artış | İşte Ercan Havalimanı’ndan en özel kareler

Körfez ülkelerine yönelik 3 günlük resmi temaslarının ardından "yavru vatan" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçecek olan Başkan Erdoğan'ı, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu karşılayacak.

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Harekatın 49. yılında hizmete giriyor! Kapasitede dev artış | İşte Ercan Havalimanı’ndan en özel kareler

10 MİLYON YOLCU KAPASİTESİNE SAHİP

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC Ercan Havalimanı yeni terminal binası ile adeta adanın çehresini değiştireceğini belirterek, "Artan imkân ve kabiliyetleri ile geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapacak.

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Harekatın 49. yılında hizmete giriyor! Kapasitede dev artış | İşte Ercan Havalimanı’ndan en özel kareler

10 milyon yolcu kapasitesine sahip.