HaberlerGaleriHarekatın 49. yılında hizmete giriyor! Kapasitede dev artış | İşte Ercan Havalimanı'ndan en özel kareler
Harekatın 49. yılında hizmete giriyor! Kapasitede dev artış | İşte Ercan Havalimanı'ndan en özel kareler
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapımı tamamlanan yeni Ercan Havalimanı Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde bugün törenle hizmete açılacak. İlk resmi uçuşu ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı KKTC'ye getirecek uçak yapacak. İşte yenilenen Ercan Havalimanı'ndan görüntüler...